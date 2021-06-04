Золотая Евролига. Румыния — Украина. Видео трансляция
Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией
«Сине-желтые» набрали максимум очков в трех матчах
20:20
фото - CEV
На домашнем паркете в Запорожье сборная Украины обыграла Румынию в матче 3-го тура Золотой Евролиги. Первый сет противостояния выиграли гости, однако матч завершился со счетом 3:1 в пользу украинцев.
В матче первого круга подопечные Угиса Крастиньша также были сильнее румын. В активе сборной Украины три победы из трех возможных. Лучшим среди украинцев вновь стал Олег Плотницкий, набравший 16 очков
Золотая Евролига. Группа В.
Украина – Румыния 3:1 (15:25, 25:20, 25:18, 27:19)
Ранее Словакия также потерпела поражение от Украины.
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