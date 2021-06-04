Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией

«Сине-желтые» набрали максимум очков в трех матчах

фото - CEV

На домашнем паркете в Запорожье сборная Украины обыграла Румынию в матче 3-го тура Золотой Евролиги. Первый сет противостояния выиграли гости, однако матч завершился со счетом 3:1 в пользу украинцев.

В матче первого круга подопечные Угиса Крастиньша также были сильнее румын. В активе сборной Украины три победы из трех возможных. Лучшим среди украинцев вновь стал Олег Плотницкий, набравший 16 очков

Золотая Евролига. Группа В.

Украина – Румыния 3:1 (15:25, 25:20, 25:18, 27:19)

Ранее Словакия также потерпела поражение от Украины.



