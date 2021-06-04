Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 8
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:3 Окончен
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Окончен
20:15 Россия - Канада 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 129:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 89:103 Окончен
04:30 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 126:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 100:105 Окончен
Теннис (8 событий из 61) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:20 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев 3:1 Окончен
13:30 Микаэль Имер - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:3 Окончен
22:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн 2:0 Окончен
12:00 Ann Li - Элина Свитолина 0:2 Окончен
15:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр 86:79 Окончен
Теннис (4 события из 41) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:30 Александер Зверев - Ласло Дйере 3:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
17:05 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс 2:0 Окончен
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Теннис (2 события из 35) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина -:- Запланирован
14:00 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован

Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией

«Сине-желтые» набрали максимум очков в трех матчах
Волейбол
20:20
Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией
фото - CEV

На домашнем паркете в Запорожье сборная Украины обыграла Румынию в матче 3-го тура Золотой Евролиги. Первый сет противостояния выиграли гости, однако матч завершился со счетом 3:1 в пользу украинцев.

В матче первого круга подопечные Угиса Крастиньша также были сильнее румын. В активе сборной Украины три победы из трех возможных. Лучшим среди украинцев вновь стал Олег Плотницкий, набравший 16 очков

Золотая Евролига. Группа В.

Украина – Румыния 3:1 (15:25, 25:20, 25:18, 27:19)

Ранее Словакия также потерпела поражение от Украины.


 

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Волейбол

Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией
Золотая Евролига. Украина добыла волевую победу над Румынией
20:20
Золотая Евролига. Румыния — Украина. Видео трансляция
Золотая Евролига. Румыния — Украина. Видео трансляция
3 июня 23:54
Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B
Золотая Евролига. Украина без особого труда справилась со Словакией и вышла на первое место группы B
3 июня 19:43
Золотая Евролига. Словакия — Украина. Видео трансляция
Золотая Евролига. Словакия — Украина. Видео трансляция
3 июня 18:00
Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
Золотая Евролига. Украина обыграла Румынию
1 июня 20:30
Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!
Превью
Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!
1 июня 11:18
Золотая Евролига. Украина – Румыния. Видео трансляция
Золотая Евролига. Украина – Румыния. Видео трансляция
1 июня 08:02
Одноклубник Плотницкого Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций
Одноклубник Плотницкого Леон установил несколько мировых рекордов в матче Лиги наций
31 мая 11:28
Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии
Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии
30 мая 20:50
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости