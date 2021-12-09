Призера чемпионата мира по тяжелой атлетике исключили из олимпийской сборной Бразилии
Историческая медаль для Украины. 18-летняя Светлана Самуляк стала третьей в двоеборье на ЧМ-2021
Юная тяжелоатлетка взошла на пьедестал почета в рывке и толчке
17:21
Светлана Самуляк / Фото - YouTube18-летняя украинская тяжелоатлетка Светлана Самуляк стала обладательницей серебряной и бронзовой медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
В весовой категории до 55 кг Самуляк заняла второе место в рывке. В третьей попытке Светлана взяла 91 кг.
В толчке украинка показала результат в 110 кг.
Таким образом, с результатом в 201 кг в двоеборье Самуляк завоевала бронзу.
Отметим, что Самуляк положила в копилку Украины первую женскую медаль за 8 лет на чемпионатах мира по тяжелой атлетике.
Чемпионат мира-2021 по тяжелой атлетике завершится 17 декабря.
Ранее единственной олимпийской чемпионке из России по тяжелой атлетике Оксане Сливенко предъявили обвинение по поводу употребления допинга.