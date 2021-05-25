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Конотоп с мировым рекордом стала чемпионкой мира в тяжелой атлетике среди юниоров

Это первое «золото» Украины с 2016 года
Тяжелая атлетика
14:55
Конотоп с мировым рекордом стала чемпионкой мира в тяжелой атлетике среди юниоров
Камила Конотоп / фото - Getty Images

20-летняя украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп – чемпионка мира- 2021 среди юниоров в весовой категории к 55-и кг! На мировом первенстве в Ташкенте украинка разгромила соперниц, подняв вес больше чем на 10 кг больше, чем ближайшая соперница.

Конотоп стала абсолютной чемпионкой мира среди юниоров: она выиграла «золото» и в рывке, и в толчке, и в сумме. В рывке Камила подняла вес 96 килограмм (+6 кг от второго места), в толчке – 116 килограмм (+8 кг от ближайшей соперницы). В сумме в активе украинки – 212 килограмм!

Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. Вес до 55 кг.

Камила Конотоп (Украина) – 212 кг (96 + 116);

Нина Стеркс (Бельгия) – 198 кг(90 + 108);

Андреы Котрута (Румыния) – 188 кг(83 + 105).

Результат 212 килограмм – новый юниорский мировой рекорд за суммой в категории до 55 кг, который теперь принадлежит харьковчанке Камиле Конотоп!

Для Украины – это первое «золото» юниорского чемпионата мира из тяжелой атлетики с 2016 года, когда победу в весовой категории до 75 кг получила Ирина Деха. За следующие пять лет Украина не добывала ни одного «золота».

Камила Конотоп завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Рене Тер Велде
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