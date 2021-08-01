Украинка Деха упустила прекрасный шанс завоевать олимпийскую медаль

После упражнений в рывке Ирина была второй, но затем провалилась в толчке

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Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха не сумела завоевать медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в весе до 76 кг.

В отличие от чемпионата мира и чемпионата Европы на Олимпиаде единственный комплект медалей определяется по сумме результатов в рывке и толчке, а отдельных наград за эти дисциплины не предусмотрено.

Деха шла на втором месте после рывка, взяв вес 113 кг и уступала только представительнице Эквадора Патрисии Нейси Баррере (118). В толчке украинка заявила вес 131 кг, однако не сумела ни разу зафиксировать штангу и осталась без результата.

Самое обидное, что на других соревнованиях ранее Дехе покорялся вес 131 кг. К примеру, в Рио-2016 она заняла пятое место (114 кг в рывке и 133 кг в толчке). Также в этом году Деха стала чемпионкой Европы.

Таким образом, на счету сборной Украины по-прежнему 6 медалей Токио-2020: 5 бронзовых и одна серебряная, которую завоевал пловец Михаил Романчук.