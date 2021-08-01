Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
Теннис (3 события из 31) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 1:2 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
12:05 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 1:2 Окончен
14:45 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 33) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:40 Александер Зверев - Карен Хачанов 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

Украинка Деха упустила прекрасный шанс завоевать олимпийскую медаль

После упражнений в рывке Ирина была второй, но затем провалилась в толчке
Olympics Токио-2020
15:28
Украинка Деха упустила прекрасный шанс завоевать олимпийскую медаль
Фото: Getty Images

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха не сумела завоевать медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в весе до 76 кг.

В отличие от чемпионата мира и чемпионата Европы на Олимпиаде единственный комплект медалей определяется по сумме результатов в рывке и толчке, а отдельных наград за эти дисциплины не предусмотрено.

Деха шла на втором месте после рывка, взяв вес 113 кг и уступала только представительнице Эквадора Патрисии Нейси Баррере (118). В толчке украинка заявила вес 131 кг, однако не сумела ни разу зафиксировать штангу и осталась без результата.

Самое обидное, что на других соревнованиях ранее Дехе покорялся вес 131 кг. К примеру, в Рио-2016 она заняла пятое место (114 кг в рывке и 133 кг в толчке). Также в этом году Деха стала чемпионкой Европы.

Таким образом, на счету сборной Украины по-прежнему 6 медалей Токио-2020: 5 бронзовых и одна серебряная, которую завоевал пловец Михаил Романчук.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ирина Деха

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Тяжелая атлетика

Украинка Деха упустила прекрасный шанс завоевать олимпийскую медаль
Украинка Деха упустила прекрасный шанс завоевать олимпийскую медаль
Токио-2020
15:28
Тяжелоатлет, который взял медаль ОИ-2020, рассказал почему сменил украинское гражданство на грузинское
Тяжелоатлет, который взял медаль ОИ-2020, рассказал почему сменил украинское гражданство на грузинское
Токио-2020
12:06
Тренер сборной Украины: «Планировали дебют Конотоп на Играх в 2024 году»
Тренер сборной Украины: «Планировали дебют Конотоп на Играх в 2024 году»
Токио-2020
26 июля 20:09
Филиппинка Диас взяла золото Олимпиады, Конотоп – в топ-5
Филиппинка Диас взяла золото Олимпиады, Конотоп – в топ-5
Токио-2020
26 июля 15:55
Президента EWF обвинили в сокрытии допинговых нарушений
Президента EWF обвинили в сокрытии допинговых нарушений
25 июня 10:22
IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Румынии на год от всех турниров
IWF отстранила Федерацию тяжелой атлетики Румынии на год от всех турниров
17 июня 19:35
Чумак прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил
Чумак прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил
6 июня 08:50
Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера
Чумак временно отстранен от соревнований из-за подозрений в попытке подкупа допинг-офицера
5 июня 17:38
Впервые в истории на Олимпиаду отобралась трансгендер. Далеко не все ей там рады
Тема дня
Впервые в истории на Олимпиаду отобралась трансгендер. Далеко не все ей там рады
Токио-2020
31 мая 18:40
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости