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Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу

Українка показала хороший результат у ривку
Тяжелая атлетика
21:58
Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Аліна Захарченко / Фото: objectiv.tv

На юніорському чемпіонаті світу у грецькому Геракліоні українська важкоатлетка Аліна Захарченко (до 59 кг) здобула «малу бронзу» у ривку.

20-річна українка в ривку показала третій результат – 90 кг. Першою стала американка Катарін Естеп – 91 кг. Друге місце посіла колумбійка Карен Татьяна Москера Касерес, у якої також 90 кг, але стала краще Захарченко по спробам.

У поштовху Захарченко з результатом 106 кг посіла восьме місце. У загальному заліку українка стала сьомою

Нагадаємо, раніше українка Світлана Самуляк завоювала срібну медаль в загальному заліку та «малу срібну» в ривку.

Карен Агабекян
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