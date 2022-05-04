Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу

Українка показала хороший результат у ривку

Аліна Захарченко / Фото: objectiv.tv

На юніорському чемпіонаті світу у грецькому Геракліоні українська важкоатлетка Аліна Захарченко (до 59 кг) здобула «малу бронзу» у ривку.

20-річна українка в ривку показала третій результат – 90 кг. Першою стала американка Катарін Естеп – 91 кг. Друге місце посіла колумбійка Карен Татьяна Москера Касерес, у якої також 90 кг, але стала краще Захарченко по спробам.

У поштовху Захарченко з результатом 106 кг посіла восьме місце. У загальному заліку українка стала сьомою

Нагадаємо, раніше українка Світлана Самуляк завоювала срібну медаль в загальному заліку та «малу срібну» в ривку.