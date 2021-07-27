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Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Украинский борец поддержал свою соотечественницу перед четвертьфиналом олимпийского теннисного турнира
27 июля 19:40
Жан Беленюк / фото - UWW
Украинский борец Жан Беленюк в своем Instagram поддержал Элину Свитолину перед четвертьфиналом олимпийского теннисного турнира.
«Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кенж.
У Элины завтра матч 1/4 финала. Ей однозначно будет нужна наша поддержка».
Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в Токио.