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Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»

Украинский борец поддержал свою соотечественницу перед четвертьфиналом олимпийского теннисного турнира
Olympics Токио-2020
27 июля 19:40
Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Жан Беленюк / фото - UWW

Украинский борец Жан Беленюк в своем Instagram поддержал Элину Свитолину перед четвертьфиналом олимпийского теннисного турнира. 

«Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кенж. 

У Элины завтра матч 1/4 финала. Ей однозначно будет нужна наша поддержка».

Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в Токио.

Рене Тер Велде
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Жан Беленюк Элина Свитолина Гаэль Монфис

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