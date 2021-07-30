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Букмекеры: Беленюк принесет Украине золото ОИ-2020

Пока медалей высшего разряда у нашей сборной не было
Olympics Токио-2020
15:29
Букмекеры: Беленюк принесет Украине золото ОИ-2020
Фото: AP/Anvar Ilyasov

Букмекеры оценили вероятность победы украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка победить на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Серебряный призер Рио-2016 является главным фаворитом в категории до 87 кг. Его победа оценивается в коэффициент 2,25, в то же время на его главного соперника венгра Виктора Леринца можно поставить за 3,05.

Пока на этой Олимпиаде в активе сборной Украины только четыре бронзовые медали.

Напомним, Беленюк уже прибыл в Токио. Свое выступление Жан начнет 3 августа.

Сергей Остапенко
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Жан Беленюк

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