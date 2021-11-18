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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
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Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство

Семен Новиков продолжит выступления за другую сборную

Борьба
10:41
Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство Эксклюзив
Семен Новиков / Фото - UWW
Чемпион Европы-2020 и бронзовый призер призер индивидуального Кубка мира-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков сменил спортивное гражданство. Об этом стало известно XSPORT.

Титулованный украинский борец продолжит карьеру, защищая цвета Болгарии.

Напомним, Новиков являлся главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за поездку на Олимпийские игры в Токио-2020. Однако, все же, в столицу Японии отправился более опытный спортсмен, откуда и привез золотую медаль.

Ранее Новиков и Беленюк не единожды конфликтовали между собой. Последняя схватка между борцами состоялась на ЧУ-2019 в Кременчуге, тогда финале внутреннего первенства победу одержал Беленюк.

Также уроженец Харькова является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

Большое интервью Новикова на YouTube-канале «Знай наших».
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Теги

Семен Новиков Жан Беленюк Сборная Украины (греко-римская борьба)

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