Новиков стал третьим на турнире в США
Чемпион Европы из Украины сменил спортивное гражданство
Семен Новиков продолжит выступления за другую сборную
10:41
Эксклюзив
Семен Новиков / Фото - UWWЧемпион Европы-2020 и бронзовый призер призер индивидуального Кубка мира-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков сменил спортивное гражданство. Об этом стало известно XSPORT.
Титулованный украинский борец продолжит карьеру, защищая цвета Болгарии.
Напомним, Новиков являлся главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за поездку на Олимпийские игры в Токио-2020. Однако, все же, в столицу Японии отправился более опытный спортсмен, откуда и привез золотую медаль.
Ранее Новиков и Беленюк не единожды конфликтовали между собой. Последняя схватка между борцами состоялась на ЧУ-2019 в Кременчуге, тогда финале внутреннего первенства победу одержал Беленюк.
Также уроженец Харькова является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.
Большое интервью Новикова на YouTube-канале «Знай наших».