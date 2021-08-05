Михайлов и Хоцяновский не смогли пробиться в четвертьфинал ОИ-2020

Украинцы проиграли свои первые схватки в Токио

Александр Хоцяновский / фото - GEtty Images

На Олимпийских играх-2020 состоялись очередные квалификационные схватки борцов вольного стиля.

От Украины на ковер вышли бронзовый призер чемпионата Европы Василий Михайлов в весовой категории до 74 килограмм и бронзовый призер чемпионата мира в весе до 125 килограмм Александр Хоцяновский.

Михайлов на стадии 1/8 финала уступил со счетом 2:4 борцу из Азербайджана Тюрану Байрамову. В 2021 году борец выиграл серебро континентального первенства.

В самой тяжелой весовой категории Хоцяновский не смог набрать ни одного балла. Иранский борец Заре Амир Хоссейн победил украинца со счетом 7:0.

Напомним, что днем ранее борцы греко-римского стиля и девушки принесли Украине 3 медали.