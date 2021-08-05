«Золотая» схватка Беленюка, которая принесла Украине первую медаль высшей пробы на ОИ-2020
Михайлов и Хоцяновский не смогли пробиться в четвертьфинал ОИ-2020
Украинцы проиграли свои первые схватки в Токио
07:57
Александр Хоцяновский / фото - GEtty Images
На Олимпийских играх-2020 состоялись очередные квалификационные схватки борцов вольного стиля.
От Украины на ковер вышли бронзовый призер чемпионата Европы Василий Михайлов в весовой категории до 74 килограмм и бронзовый призер чемпионата мира в весе до 125 килограмм Александр Хоцяновский.
Михайлов на стадии 1/8 финала уступил со счетом 2:4 борцу из Азербайджана Тюрану Байрамову. В 2021 году борец выиграл серебро континентального первенства.
В самой тяжелой весовой категории Хоцяновский не смог набрать ни одного балла. Иранский борец Заре Амир Хоссейн победил украинца со счетом 7:0.
Напомним, что днем ранее борцы греко-римского стиля и девушки принесли Украине 3 медали.
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