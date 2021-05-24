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Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»

22-летний «классик» – о завоевании лицензии на Игры-2020, обещанной квартире и многом другом
Борьба
15:34
Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Интервью
Парвиз Насибов / Фото - UWW
Украинский борец греко-римского стиля, который завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио в весовой категории до 67 кг, Парвиз Насибов, в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал о своих ощущениях и перипетиях, которые происходили на коврах Софии (Болгария) во время мирового отборочного турнира.

Также 22-летний запорожский спортсмен поведал относительно финансирования олимпийского спорта в Украине, «поддержке» государства, а также – об обещаниях городских властей.

Расскажи о своих эмоциях после завоевания лицензии на Игры в Токио-2020.

«Понимал, что проделана огромная работа, был очень рад и счастлив. Это одна из тех ступеней к вершине и навстречу к олимпийской медали. Эмоции конечно зашкаливают, я давно мечтал об этом. Я как только начал понимать взрослый спорт – моя мечта была Токио-2020, и я как-то сам в это не мог поверить. Поверил лишь тогда, когда поехал на турнир в Софию. Я уже полностью был готов и верил в свои силы, что завоюю желанную путевку».


У тебя была очень сложная сетка. Какая схватка была самой сложной?

«67 кг – это одна из самых сложных весовых категорий. Сетка была тяжелая. Самая сложная схватка была с азербайджанским борцом Расулом Чунаевым (прим. ред. – чемпион мира, победитель I Европейских игр, бронзовый призер Рио-2016). Для меня он был и остается кумиром, я с него всегда брал пример. Мне очень нравится его борьба. Я осознавал зачем я еду и с кем мне придется бороться. Я был готов ко всему... Слава Богу выиграл. С японцем Юки Такахаши (прим. ред. – Чемпион мира-2017) было сложно психологически, понимал, что на кону стоит очень много и упускать такую возможность нельзя».


Видео схватки Парвиза Насибова и Юки Такахаши (1/2 финала мирового лицензионного турнира):
Поменялся тренер сборной, им стал Владимир Шацких, который доверил тебе место в составе команды. На тебе был большой груз ответственности и ты не подвел. Как психологически справился?

«До лицензионного турнира много споров было. Хотели делать контрольные встречи, но Владимир Владимирович настоял на том, чтобы я ехал на этот отбор. Очень сильно благодарен этому человеку. Он поверил в меня и дал мне еще большую веру в себя. Этот человек знает, как замотивировать. Он пример для нас, чемпион мира-2006, который не по наслышке знает что такое борьба, и знает этот вид спорта из глубины. Можно просто сказать, профессионал своего дела. Я в последнее время работаю с ним, и за это время я здорово добавил. Большая ответственность была на мне, но он каким-то образом снимал ее с меня, при этом говорив: «Парвиз, ты еще молод, не думай об этом много. Мы еще вырастим, у нас все впереди, как и Олимпийские игры-2024». Если честно, я не сильно переживал по этому поводу, но все равно понимал, что ответственность лежит на мне очень большая, потому что это был последний шанс завоевать путевку для сборной Украины на Игры в Токио. В целом, это большой шанс, я ведь хотел туда попасть – я и попал. Также на мой процесс подготовки повлияли и Армен Варданян, и Сергей Андреев... Я каждому благодарен за оказанную помощь и поддержку. Отдельно хочу отметить своего первого тренера Салеева Николая Леонтьевича, который в моей жизни принимает участие не только на ковре, но и за пределами его. Также благодарен своему наставнику, патриарху запорожской борьбы Черткову Евгению Александровичу. Много тренеров, с кем я работаю, но это основные люди, благодаря которым я добился такого результата».


Схватка с Чунаевым... Вы друг друга не понаслышке знаете. Что почувствовал после победы над ним?

«Я его и до этого знал, также, как и он меня. Не могу сказать, что мы дружили, но после нашей очной схватки мы стали намного ближе общаться. После победы над ним ощутил, что я нахожусь на том уровне, что могу бороться со всеми. Он был одним из лидеров и одним из самых сильных борцов в этом весе, и если мне удалось у него выиграть, значит я могу побеждать и всех остальных мировых лидеров. Мы с ним друзья за ковром, но на ковре мы соперники. Я очень хотел выиграть... На моей стороне была молодость и желание побеждать. Я его очень уважаю, хороший парень, но ковер есть ковер. За ним мы также остаемся друзьями и братьями!».


Парвиз Насибов и Расул Чунаев (1/4 финала мирового лицензионного турнира):



Видео схватки Парвиза Насибова и Расула Чунаева (1/4 финала мирового лицензионного турнира):


Как тебя отметили после завоевания олимпийской лицензии? Был ли ты по достоинству вознагражден?

«Знаю, что есть спортсмены, которым после завоевания лицензий давали жилье. Я живу, на данный момент, в съемной квартире, и я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится, и я смогу жить в собственной квартире.

Я за Запорожье уже борюсь больше 7 лет. Я для этой области привез 9 медалей с чемпионатов мира и Европы, а теперь и путевку на Олимпийские игры. Я верю, что мне помогут с этой проблемой. Знаешь, я живу с таким девизом: «Тяжелый труд – он всегда окупается». И я считаю, что я заслуживаю получить хотя бы квартиру. Я посвятил борьбе всю свою жизнь, и мне тоже хочется с этого иметь, а пока имеют только с меня (смеется).

На данный момент, моя месячная зарплата, как спортсмена, составляет 15 тыс. грн. На этом все. На мою подготовку ежемесячно уходит в 2-3 раза больше этой суммы. И если бы не люди, которым не безразличен спорт в нашей стране, то я бы, наверное, не смог добраться до такой вершины. После завоевания лицензии – меня лично денежной премией поздравил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Олег Юрьевич Сазонов, а глава Одесской областной федерации Алманов Руслан Отариевич дал обещание наградить материально. А от Запорожской области я не получил ничего, лишь только от моего наставника Евгения Александровича Черткова небольшое вознаграждение, однако власти города обязались выделить мне обещанную квартиру.

Мне было приятно, что меня отметили в Николаеве, там где я вырос, город, который я представлял в юношеские годы. Я получил награду в размере 10 тыс. грн. и телевизор, стоимостью 1000 $. На этом мое вознаграждение закончилось. Родители у меня до сих пор живут на съемной квартире в Николаеве, и я им стараюсь во многом помогать. Очень обидно, что спортсменов-олимпийцов наша страна практически ничем не поддерживает».




Кто первый тебя поздравил из Украины, когда ты только завоевал желанную путевку в Токио?

«Родители. До сих пор празднуют (смеется)».




Конечно же... Впереди Токио-2020. Где и как будет идти подготовка к Играм?

«19 мая я вылетаю в Хорватию на восстановительный сбор на 10 дней. После этого сбора у нас 5-6 дней отдыха, и затем учебно-тренировочный сбор в Польше, в горах – 3 недели. И затем мы уже будем решать на каких турнирах подводить себя к Олимпиаде».




И самое главное, как бы банально это не звучало – твоя цель на Олимпиаде в Токио-2020?

«Я готов. Мне всего лишь 22 года, и я верю, что с помощью Всевышнего моя мечта сбудется. Сделаю все возможное и невозможное, чтобы выиграть золотую медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио».


Видеонарезка лучших моментов с участием Парвиза Насибова на мировом лицензионном турнире в Софии:


Отмечу, что Парвиз неоднократно и успешно представлял Украину на международной арене. Пьедестал на юниорском чемпионате мира, триумф на континентальном первенстве, а теперь – олимпийская лицензия в Токио-2020, и это всего лишь в 22 года.

После триумфа в Софии Насибова поддержал и титулованный партнер по команде, двукратный чемпион мира Жан Беленюк, который назвал запорожского спортсмена «большим молодцом».

Беседовал Владимир Кириченко, XSPORT


Владимир Кириченко
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Теги

Парвиз Насибов Сборная Украины (греко-римская борьба) Токио-2020

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