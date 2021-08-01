Темиров проиграл двукратному чемпиону мира в полуфинале ОИ-2020 и будет бороться за бронзу
Темиров: «Мы не останавливаемся, впереди еще схватка за третье место»
Украинский борец проиграл в полуфинале Олимпийских игр-2020
13:15
Фото: Getty Images
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров эфире «UA:Перший» прокомментировал поражение в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио:
«Правда, очень сложно, но мы не останавливаемся, впереди еще схватка за третье место. Очень обидно, но мы не опускаем руки и работаем дальше. Большое спасибо за поддержку. Мне, действительно, очень жаль, что не удалось пройти в золотой финал, но будем настраиваться на бронзовый финал».
Бронзовая схватка Темирова состоится 2 августа.
Напомним, в греко-римском стиле также выступает Жан Беленюк, который является главным фаворитом ОИ-2020 в своем весе.