Темиров вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе
Темиров проиграл двукратному чемпиону мира в полуфинале ОИ-2020 и будет бороться за бронзу
Украинский борец не сумел победить японца Кенъитиро Фумиту
12:36
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Фото: Getty Images
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров, выступающий в весовой категории до 60 кг, проиграл в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио представителю Японии Кенъитиро Фумите.
Схватка проходила в равной борьбе, однако за минуту до конца украинец позволил сопернику выполнить несколько приемов и проиграл со счетом 1:5.
Фумита – двукратный чемпион мира.
2 августа Темиров проведет схватку за бронзовую медаль.