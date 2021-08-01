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Темуров вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе

За путевку в финал украинец проведет схватку с двукратным чемпионом мира
Olympics Токио-2020
07:49
Темуров вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе
Фото: UWW

Ленур Темиров, выступающий в весовой категории до 60 кг, вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020 в греко-римской борьбе.

В 1/8 финала турнира украинец всухую (5:0) переборол бронзового призера Рио-2016 узбекистанца Эльмурата Тасмурадова, а в четвертьфинале разобрался (8:4) с обладателем золота молодежного чемпионата мира-2019 Арменом Меликяном.

В 1/2 финала турнира Темирову предстоит схватка с двукратным чемпионом мира Кенъитиро Фумитой.

Напомним, что Михаил Романчук принес Украине первое серебро Токио-2020.

Олег Шумейко-младший
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Ленур Темиров Токио-2020

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