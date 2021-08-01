С Новиковым и Темировым. Определился состав «классиков» на рейтинговый турнир в Варшаве
Темуров вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе
За путевку в финал украинец проведет схватку с двукратным чемпионом мира
07:49
Фото: UWW
Ленур Темиров, выступающий в весовой категории до 60 кг, вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020 в греко-римской борьбе.
В 1/8 финала турнира украинец всухую (5:0) переборол бронзового призера Рио-2016 узбекистанца Эльмурата Тасмурадова, а в четвертьфинале разобрался (8:4) с обладателем золота молодежного чемпионата мира-2019 Арменом Меликяном.
В 1/2 финала турнира Темирову предстоит схватка с двукратным чемпионом мира Кенъитиро Фумитой.
Напомним, что Михаил Романчук принес Украине первое серебро Токио-2020.