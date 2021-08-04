Коляденко: «Моя молодость победила опыт»
«Все титулы завоеваны». Беленюк высказался о завершении карьеры
Жан намерен сосредоточиться на политической работе
4 августа 19:58
Жан Беленюк / фото - Getty Images
Олимпийский чемпион игр-2020 Жан Беленюк прокомментировал дальнейшие планы. Украинец признался, что после завоевания золота в Токио сосредоточиться на работе в Верховной Раде Украины.
«Все титулы завоеваны. Не хватало «золота». Сейчас отдохну. Как вы знаете, я еще парламентарий в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским Играм. Перенос Игор на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа».
Медаль Жана стала не единственной у Украины 4 августа.
Напомним, 5 августа на ковер в Японии выйдут Александр Хоцянивский и Василий Михайлов.