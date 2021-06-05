Звезды ковра – в обойме. Известны составы сборных Украины по вольной и женской борьбе на турнир в Польшу

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 3
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр 86:79 Окончен
Теннис (4 события из 41) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:30 Александер Зверев - Ласло Дйере 3:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер 3:1 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
17:05 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 10) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:20 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:0 2-й сет
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада 2:4 Окончен
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 3:2 Окончен
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 97:104 Окончен
Теннис (2 события из 40) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина 2:0 Окончен
15:20 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:0 2-й сет
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Звезды ковра – в обойме. Известны составы сборных Украины по вольной и женской борьбе на турнир в Польшу

Рейтинговый старт состоится 8-13 июня

Борьба
13:22
Звезды ковра – в обойме. Известны составы сборных Украины по вольной и женской борьбе на турнир в Польшу
Женская борьба / Фото - Facebook
8-13 июня в Варшаве (Польша) состоится рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская). 

Мемориал Циолковского станет одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Тренерский штаб сборных Украины по вольной и женской борьбе во главе с Михаилом Харачурой и Андреем Стадником, соответственно, повезут в столицу Польши такие составы:
Состав сборной Украины по вольной борьбе:

65 кг – Андрей Свирид, Василий Шуптар

70 кг – Алексей Борута

74 кг – Денис Павлов, Семен Радулов

79 кг – Василий Михайлов

92 кг – Илья Арчайя

125 кг – Александр Хоцяновский

Состав сборной Украины по женской борьбе:

50 кг – Оксана Ливач

55 кг – Ирина Чихрадзе

57 кг – Алина Грушина, Татьяна Кит

62 кг – Илона Прокопевнюк, Ирина Коляденко

65 кг – Оксана Кухта

68 кг – Алла Черкасова, Алина Бережная

72 кг – Алла Белинская
Ранее стал известен состав представителей греко-римского стиля на турнир в Варшаву.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сборная Украины (женская борьба) Сборная Украины (вольная борьба) Андрей Стадник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
Борьба
22 мая 08:36
1
Рижко и Грушина-Акобия стали чемпионками Европы U-23. У Зеленых – серебро
Рижко и Грушина-Акобия стали чемпионками Европы U-23. У Зеленых – серебро
Борьба
22 мая 08:17
Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23
Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23
Борьба
20 мая 20:55
18-летний Сагалюк – бронзовый призер чемпионата Европы U-23
18-летний Сагалюк – бронзовый призер чемпионата Европы U-23
Борьба
20 мая 15:34
Украинские вольники демонстрируют высший пилотаж на коврах Скопье. Арушанян – чемпион Европы U-23
Украинские вольники демонстрируют высший пилотаж на коврах Скопье. Арушанян – чемпион Европы U-23
Борьба
18 мая 20:55
Михайлов: «Надеюсь у меня все получится в Токио. Буду выходить и бороться»
Михайлов: «Надеюсь у меня все получится в Токио. Буду выходить и бороться»
Борьба
14 мая 07:58
1

Новости: Борьба

Звезды ковра – в обойме. Известны составы сборных Украины по вольной и женской борьбе на турнир в Польшу
Звезды ковра – в обойме. Известны составы сборных Украины по вольной и женской борьбе на турнир в Польшу
13:22
С Новиковым и Темировым. Определился состав «классиков» на рейтинговый турнир в Варшаве
С Новиковым и Темировым. Определился состав «классиков» на рейтинговый турнир в Варшаве
3 июня 15:17
Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Интервью
Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
24 мая 15:34
«Классики» удачно завершили сбор урожая. Курочкин и Кулик – серебряные призеры чемпионата Европы U-23
«Классики» удачно завершили сбор урожая. Курочкин и Кулик – серебряные призеры чемпионата Европы U-23
24 мая 08:18
Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
22 мая 08:36
Рижко и Грушина-Акобия стали чемпионками Европы U-23. У Зеленых – серебро
Рижко и Грушина-Акобия стали чемпионками Европы U-23. У Зеленых – серебро
22 мая 08:17
Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23
Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23
20 мая 20:55
18-летний Сагалюк – бронзовый призер чемпионата Европы U-23
18-летний Сагалюк – бронзовый призер чемпионата Европы U-23
20 мая 15:34
Украинские вольники демонстрируют высший пилотаж на коврах Скопье. Арушанян – чемпион Европы U-23
Украинские вольники демонстрируют высший пилотаж на коврах Скопье. Арушанян – чемпион Европы U-23
18 мая 20:55
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости