Ливач проиграла в схватке за третье место на чемпионате Европы
Звезды ковра – в обойме. Известны составы сборных Украины по вольной и женской борьбе на турнир в Польшу
Рейтинговый старт состоится 8-13 июня
13:22
Женская борьба / Фото - Facebook8-13 июня в Варшаве (Польша) состоится рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская).
Мемориал Циолковского станет одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Тренерский штаб сборных Украины по вольной и женской борьбе во главе с Михаилом Харачурой и Андреем Стадником, соответственно, повезут в столицу Польши такие составы:
Состав сборной Украины по вольной борьбе:
65 кг – Андрей Свирид, Василий Шуптар
70 кг – Алексей Борута
74 кг – Денис Павлов, Семен Радулов
79 кг – Василий Михайлов
92 кг – Илья Арчайя
125 кг – Александр Хоцяновский
Состав сборной Украины по женской борьбе:
50 кг – Оксана Ливач
55 кг – Ирина Чихрадзе
57 кг – Алина Грушина, Татьяна Кит
62 кг – Илона Прокопевнюк, Ирина Коляденко
65 кг – Оксана Кухта
68 кг – Алла Черкасова, Алина Бережная
72 кг – Алла Белинская
Ранее стал известен состав представителей греко-римского стиля на турнир в Варшаву.
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