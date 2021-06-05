«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 3
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр 86:79 Окончен
Теннис (4 события из 41) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:30 Александер Зверев - Ласло Дйере 3:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер 3:1 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
17:05 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс 2:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
18:15 Финляндия - Германия 2:0 2-й период
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада 2:4 Окончен
18:15 Финляндия - Германия 2:0 2-й период
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 3:2 Окончен
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 97:104 Окончен
Теннис (2 события из 40) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина 2:0 Окончен
15:20 Марта Костюк - Варвара Грачева 2:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира

Власти и организаторы уверены, что нет причин для переноса или отмены Игр
Olympics Токио-2020
16:31
«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Тема дня
Протест против проведения Олимпийских игр в Токио / Фото - CNN International

Меньше 50 дней остается до открытия Олимпийских игр-2020. И они состоятся в запланированные сроки. В этом уверенны власти Японии и Организаторы соревнований. Причин для переноса нет. Но волнение присутствует.

Глава организационного комитета Сэйко Хасимото заявила – есть только одна возможная причина срыва соревнований:

«Только если во многих странах по всему миру начнутся серьезные проблемы и большинство делегаций не смогут приехать в Японию, только тогда мы не сможем провести Игры.

Если до подобной ситуации не дойдет, то Олимпиада не будет отменена».

И это при том, что в прошлом месяце понадобилось лишь девять дней, чтобы собрать 350 тысяч подписей под петицией против проведения Игр.

На данный момент десять регионов в Японии находятся в режиме чрезвычайной ситуации – он будет действовать до 20 июня. И только тогда, за месяц до начала Игры будет принято решение о том, допустят ли вообще болельщиков на трибуны. Хотя бы местных.

Для заграничных фанатов эти игры будут закрыты. Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что не будет даже торжественного приема иностранных чиновников – все, чтобы минимизировать риск передачи COVID-19.

Впрочем, волонтеры, к примеру, все равно напуганы коронавирусом. Из 80 тысяч общего количества волонтеров 10 тысяч отказались помогать в проведении Олимпиады.

И еще одна тема – вакцинация. Президент МОК Томас Бах надеется, что 80% человек, которые будут находиться в олимпийской деревне, на тот момент уже будут вакцинированы. Японским спортсменам сделали прививки в первый же день программы по вакцинированию.

И это вызвало шквал критики.

Хоть в Японском олимпийском комитете и заявили, что это никак не повлияло на вакцинирование приоритетных групп населения, но мало кому это интересно. Проблема в том, что на данный момент меньше 3% японцев получили обе дозы, меньше 8% – одну. И это при том, что к концу июля планировалось привить 36 миллионов жителей, а это четвертая часть от общего количества населения.

В общем, вопросов достаточно. И чемпионка мира по дзюдо, а также обладатель бронзы Олимпийских игр-1988, а сейчас член Японского олимпийского комитета Каори Ямагучи обратилась к организаторам Игры – она не понимает кому вообще нужна такая Олимпиада:

«Наш премьер-министр 28 мая заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в девять префектурах Японии. К нему также было много вопросов об Олимпийских играх в Токио. Но они остались без ответа.

Такой вариант диалога не способствует понимаю ситуации. Государство, организаторы, МОК – все они избегают диалога, несмотря на опасение населения из-за проведения этих соревнований.

Разве Олимпиада не задумывалась как фестиваль мира? Но работать во благо мира – это не такая уж и простая задача. Для начала стоит вести диалог с людьми, которые имеют другое мнение. Иначе эта Олимпиада не имеет никакого смысла.

Противоположность миру – это жесткий, упрямый подход, основанный на точке зрения, что «люди могут готовить разны вещи, но как только Олимпиада начнется, то все будет в порядке». Я понимаю, что организаторы взволнованы приближающемся открытием. Но нельзя упускать такие процессы.

Похоже, МОК считает, что общественное мнение в Японии не имеет значения. Люди были шокированы, когда их вице-президент Джон Коутс заявил, что Олимпиада будет проводиться даже в условиях чрезвычайной ситуации.

Во время подачи заявки МОК говорил, что общественное мнение важно, но теперь ясно, что даже если оно доходит до МОК, то не влияет на его решения.

Для чего и для кого будут эти Олимпийские игры? Они уже потеряли смысл и проводятся только ради проведения. Я считаю, что мы уже упустили возможность отмены. Потребовалось бы слишком много энергии, чтобы принять такое решение и довести его до конца.

Мы оказались в ситуации, когда даже не можем остановиться. Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены».

Все, что хочется на это все сказать – церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 23 июля.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Тема дня
«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Токио-2020
16:31
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Токио-2020
4 июня 11:58
На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом
На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом
Токио-2020
31 мая 11:50
Спорту в Беларуси предрекли упадок, пока не закончится эпоха Лукашенко
Спорту в Беларуси предрекли упадок, пока не закончится эпоха Лукашенко
Токио-2020
30 мая 23:08
Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»
Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»
Токио-2020
29 мая 13:22
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
Токио-2020
29 мая 10:41
Решение о допуске местных болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято за месяц до старта Игр
Решение о допуске местных болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято за месяц до старта Игр
Токио-2020
28 мая 17:20
Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Токио-2020
28 мая 14:07
Член МОК – японцам, призывающим отменить Игры-2020: «Если уж на то пошло, не ездите в Токио»
Член МОК – японцам, призывающим отменить Игры-2020: «Если уж на то пошло, не ездите в Токио»
Токио-2020
28 мая 11:57
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости