«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира

Власти и организаторы уверены, что нет причин для переноса или отмены Игр

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Протест против проведения Олимпийских игр в Токио / Фото - CNN International

Меньше 50 дней остается до открытия Олимпийских игр-2020. И они состоятся в запланированные сроки. В этом уверенны власти Японии и Организаторы соревнований. Причин для переноса нет. Но волнение присутствует.

Глава организационного комитета Сэйко Хасимото заявила – есть только одна возможная причина срыва соревнований:

«Только если во многих странах по всему миру начнутся серьезные проблемы и большинство делегаций не смогут приехать в Японию, только тогда мы не сможем провести Игры. Если до подобной ситуации не дойдет, то Олимпиада не будет отменена».

И это при том, что в прошлом месяце понадобилось лишь девять дней, чтобы собрать 350 тысяч подписей под петицией против проведения Игр.

На данный момент десять регионов в Японии находятся в режиме чрезвычайной ситуации – он будет действовать до 20 июня. И только тогда, за месяц до начала Игры будет принято решение о том, допустят ли вообще болельщиков на трибуны. Хотя бы местных.

Для заграничных фанатов эти игры будут закрыты. Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что не будет даже торжественного приема иностранных чиновников – все, чтобы минимизировать риск передачи COVID-19.

Впрочем, волонтеры, к примеру, все равно напуганы коронавирусом. Из 80 тысяч общего количества волонтеров 10 тысяч отказались помогать в проведении Олимпиады.

И еще одна тема – вакцинация. Президент МОК Томас Бах надеется, что 80% человек, которые будут находиться в олимпийской деревне, на тот момент уже будут вакцинированы. Японским спортсменам сделали прививки в первый же день программы по вакцинированию.

И это вызвало шквал критики.

Хоть в Японском олимпийском комитете и заявили, что это никак не повлияло на вакцинирование приоритетных групп населения, но мало кому это интересно. Проблема в том, что на данный момент меньше 3% японцев получили обе дозы, меньше 8% – одну. И это при том, что к концу июля планировалось привить 36 миллионов жителей, а это четвертая часть от общего количества населения.

В общем, вопросов достаточно. И чемпионка мира по дзюдо, а также обладатель бронзы Олимпийских игр-1988, а сейчас член Японского олимпийского комитетаобратилась к организаторам Игры – она не понимает кому вообще нужна такая Олимпиада:

«Наш премьер-министр 28 мая заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в девять префектурах Японии. К нему также было много вопросов об Олимпийских играх в Токио. Но они остались без ответа. Такой вариант диалога не способствует понимаю ситуации. Государство, организаторы, МОК – все они избегают диалога, несмотря на опасение населения из-за проведения этих соревнований. Разве Олимпиада не задумывалась как фестиваль мира? Но работать во благо мира – это не такая уж и простая задача. Для начала стоит вести диалог с людьми, которые имеют другое мнение. Иначе эта Олимпиада не имеет никакого смысла. Противоположность миру – это жесткий, упрямый подход, основанный на точке зрения, что «люди могут готовить разны вещи, но как только Олимпиада начнется, то все будет в порядке». Я понимаю, что организаторы взволнованы приближающемся открытием. Но нельзя упускать такие процессы.

Похоже, МОК считает, что общественное мнение в Японии не имеет значения. Люди были шокированы, когда их вице-президент Джон Коутс заявил, что Олимпиада будет проводиться даже в условиях чрезвычайной ситуации. Во время подачи заявки МОК говорил, что общественное мнение важно, но теперь ясно, что даже если оно доходит до МОК, то не влияет на его решения. Для чего и для кого будут эти Олимпийские игры? Они уже потеряли смысл и проводятся только ради проведения. Я считаю, что мы уже упустили возможность отмены. Потребовалось бы слишком много энергии, чтобы принять такое решение и довести его до конца. Мы оказались в ситуации, когда даже не можем остановиться. Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены».

Все, что хочется на это все сказать – церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 23 июля.