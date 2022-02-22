Всі новини спорту

«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
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Юлія і Павло Коростильови поступилися в бронзовому фіналі
30 травня 16:32
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
09:18
30 травня 16:24
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10:26
07:50
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28 травня 08:59
26 травня 16:40
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Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів - 29 травня 00:35
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі» - 27 травня 20:44
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати - 24 травня 20:05
24 травня 20:05
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо - 28 травня 14:14
28 травня 14:14
25 травня 09:01
Майк Тайсон пояснив, чому побив пасажира в літаку. Сказав, що дружина на нього сердиться - 24 травня 08:25
24 травня 08:25
25 травня 09:32
Катерина Усик: «Мені дуже шкода, що ми свого часу не відстояли Крим» - 24 травня 10:10
24 травня 10:10
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«Баєр» погодив з Мудриком деталі підписання контракту - 24 травня 20:39
24 травня 20:39
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа» - 27 травня 19:50
27 травня 19:50
29 травня 23:14
24 травня 20:45
Батько Камбососа: «Бій Джорджа з Ломаченко буде наступним» - 26 травня 17:45
26 травня 17:45
Важливе
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією - 30 травня 23:35
30 травня 23:35
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах - 30 травня 21:59
30 травня 21:59
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів - 30 травня 21:03
30 травня 21:03
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець - 30 травня 20:58
30 травня 20:58
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку - 30 травня 20:34
30 травня 20:34
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна - 30 травня 15:51
30 травня 15:51
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Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022» - 30 травня 15:44
30 травня 15:44
1
російські окупанти знищили унікальний велокомплекс в Донецькій області - 30 травня 15:42
30 травня 15:42
30 травня 14:40
30 травня 08:35
29 травня 23:14
Захарєєв зупинився в півфіналі. Чотири українці завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи - 29 травня 22:36
29 травня 22:36
29 травня 21:42
29 травня 19:42
Маттео Собреро виграв «розділку» на заключному етапі Giro D`Italia - 29 травня 19:40
29 травня 19:40
Важливе
Новини з табору «синьо-жовтих»
30 травня 23:35
30 травня 20:34
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