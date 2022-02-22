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Всі новини спорту

Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу
Юлія і Павло Коростильови поступилися в бронзовому фіналі
Стрільба кульова
30 травня 16:32
Костевич і Омельчук завоювали срібло Кубка світу
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Бокс Професійний бокс
09:18
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Волейбол
29 травня 20:48
У збірної України золото і два срібла на Кубку Європи
У збірної України золото і два срібла на Кубку Європи
Дзюдо
30 травня 16:24

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X-Files

Ексклюзив «В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Волейбол
Ексклюзив «Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ірина Трушкіна – про війну, відношення росіян та збірну України на чемпіонаті світу
«Займаюся візуалізацією – відганяю рашистів до їх кордонів». Ірина Трушкіна – про війну, відношення росіян та збірну України на чемпіонаті світу
Волейбол
Тема дня Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
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Ексклюзив Міжнародний олімпійський комітет: Ісінбаєва і Тарпіщев не брали участі в 139-й сесії МОК
Міжнародний олімпійський комітет: Ісінбаєва і Тарпіщев не брали участі в 139-й сесії МОК
Olympics
Ексклюзив Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
Сергій Стаховський: «Немає в росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять»
Теніс ATP
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Ексклюзив Олена Костевич: «Коли не було зв’язку з рідними, по фото в новинах дивилася, куда впала бомба»
Олена Костевич: «Коли не було зв’язку з рідними, по фото в новинах дивилася, куда впала бомба»
Стрільба кульова
Ексклюзив «Ми захоплюємося вами, пишаємося». Товариш Сергія Бубки – про те, як Франція допомагає українським спортсменам, що втекли від війни
«Ми захоплюємося вами, пишаємося». Товариш Сергія Бубки – про те, як Франція допомагає українським спортсменам, що втекли від війни
Легка атлетика
Тема дня Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого я їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого я їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Легка атлетика
Ексклюзив Болдирєв: «Від чого вони прийшли мене рятувати? Від гарного життя? Рятуй свою країну, ти, імператор, дебіл кремлівський»
Болдирєв: «Від чого вони прийшли мене рятувати? Від гарного життя? Рятуй свою країну, ти, імператор, дебіл кремлівський»
Інші
Ексклюзив Болдирєв: «Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Мені дуже прикро, не перестану просити за це пробачення»
Болдирєв: «Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Мені дуже прикро, не перестану просити за це пробачення»
Інші
Ексклюзив Черкашин: «Треба вивчати мову та розмовляти нею»
Черкашин: «Треба вивчати мову та розмовляти нею»
Бокс Професійний бокс
Ексклюзив Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
Карате
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Ексклюзив Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Теніс WTA
Ексклюзив Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
Olympics
Репортаж «Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
«Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
Olympics

Важливе

Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Новини з табору «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
30 травня 23:35
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах
30 травня 21:59
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
30 травня 21:03
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець
30 травня 20:58
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
30 травня 20:34
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