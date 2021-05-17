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Официально. Летняя Универсиада в Чэнду состоится в 2022 году

Масштабный мировой форум из-за COVID-19 переносился несколько раз
Olympics
17 мая 08:39
Официально. Летняя Универсиада в Чэнду состоится в 2022 году
Летняя Универсиада / Фото - olympic.kz
Летняя Универсиада в китайском Чэнду состоится с 26 июня по 7 июля 2022 года. Эти сроки подтвердила Международная федерация студенческого спорта (FISU). 

Изначально соревнования были запланированы в период с 8 по 19 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса и неизвестности относительно будущего Олимпийских игр-2020 в Токио, масштабный мировой форум переносился несколько раз. Об этом на официальном сайте FISU заявил исполняющий обязанности президента организации Леонц Эдер.

«Я рад, что мы смогли найти подходящую дату для следующего года. Оргкомитет Универсиады Чэнду был готов к старту соревнований в 2021-м, но с учетом текущих ограничений из-за пандемии было принято решение о переносе – до того времени, когда мы сможем провести Универсиаду в лучших как спортивных, так и социальных условиях».


А тем временем петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей.
Владимир Кириченко
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