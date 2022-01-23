Украина проводила олимпийцев в Пекин. Игры стартуют уже 5 февраля

«Сине-желтая» команда выступит в 12 видах спорта

23 января состоялись официальные проводы украинских спортсменов на 24 зимние Олимпийские игры в Пекин.

Мероприятие проходило под названием «Дорога в Пекин». В нем приняли участие спортсмены, которые отправятся в Китай, а также прославленные украинский олимпийцы прошлого.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выразил веру в то, что каждый украинский спортсмен способен подняться на пьедестал почета в Пекине. К нему присоединился президент Украины Владимир Зеленский, который записал видеообращение в Instagram.

Также в рамках проводов состоялась передача символической эстафеты украинской олимпийской сборной от Токио до Китая. Медалисты последних летним Игр-2020 Ксения Сидоренко, Ирина Коляденко и Алла Черкасова передали национальный флаг коллегам по зимним видам спорта: Владиславу Гераскевичу, Ивану Шмуратко, Ульяне Дубровой и Олегу Гандею.

Помимо этого, на ВДНХ прошел мастер-класс для юных хоккеистов и фигуристов.

Все фото: Facebook «Суспільне мовлення»

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборную Украины представят 45 спортсменов в 12 видах спорта: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

За время независимости сборная Украины приняла участие в семи зимних Олимпийских играх, завоевав 8 медалей: 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Лучший результат в медальном зачете – 13 место в Лиллехаммере-1994.

Накануне первая олимпийская медалистка в истории независимой Украины Валентина Цербе-Несина поделилась ожиданиями от выступления украинских спортсменов в Пекине.

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