Украинских синхронисток Федину и Савчук представили спортсменками от России на церемонии награждения

Историческая медаль запомнится надолго

Федина и Савчук / фото - Getty Images

Во время церемонии награждения синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук на Олимпийских играх-2020 украинок назвали представителями ОКР (Олимпийский комитет России).

Федина и Савчук завоевали первую в истории независимой Украины награду в синхронном плавании – они стали третьими. Дуэт из России выиграл золото.

Как сообщили представители ОКР в Токио, после непродолжительной паузы в Токио поняли ошибку и исправились.

На чемпионате Европы Савчук и Федина стали серебряными призерами.