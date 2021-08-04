Савчук и Федина – третьи в квалификации технической программы
Украинских синхронисток Федину и Савчук представили спортсменками от России на церемонии награждения
Историческая медаль запомнится надолго
4 августа 17:41
Федина и Савчук / фото - Getty Images
Во время церемонии награждения синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук на Олимпийских играх-2020 украинок назвали представителями ОКР (Олимпийский комитет России).
Федина и Савчук завоевали первую в истории независимой Украины награду в синхронном плавании – они стали третьими. Дуэт из России выиграл золото.
Как сообщили представители ОКР в Токио, после непродолжительной паузы в Токио поняли ошибку и исправились.
На чемпионате Европы Савчук и Федина стали серебряными призерами.