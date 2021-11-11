Вау! Бех-Романчук сделала татуировку на пикантном месте
Бех-Романчук снялась в клипе известной украинской группы
Украинка осталась воодушевлена своим участием в клипе
18:39
Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук снялась в клипе украинской музыкальной группы «Антитела».
«Уже завтра премьера, не пропустите. Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат».
Отметим, что премьера клипа состоится 12 ноября.
Напомним, ранее Бех-Романчук сделала красивое фото со своими коллегами по сборной Украины.
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