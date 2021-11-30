Умер бывший главный тренер «Зари», который привел луганский клуб к чемпионству СССР
Чемпион мира по легкой атлетике погиб в перестрелке
Эммит Кинг выступал в 80-х годах
12:53
Эммит Кинг (слева) / Фото: NBC News
Бывший американский легкоатлет Эммит Кинг скончался от ран, полученных в перестрелке, сообщает Inside the games.
У Кинга возникла перепалка на улице, в результате чего он и его оппонент выхватили оружие и начали стрелять. Раненого Кинга доставили в больницу, где он умел 28 ноября. На момент смерти Эммиту было 62 года.
Человек, с которым у бывшего легкоатлетка случился конфликт, скончался на месте происшествия.
Кинг является чемпионом мира-1983 в составе эстафетной команды США.
Помимо золота ЧМ-1983, на счету Кинга имеется бронзовая медаль с того же турнира, завоеванная в беге на 100 метров. Также он является бронзовым призером Панамериканских игр 1979 года в беге на 100 метров.
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