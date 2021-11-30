Чемпион мира по легкой атлетике погиб в перестрелке

Эммит Кинг выступал в 80-х годах

Эммит Кинг (слева) / Фото: NBC News

Бывший американский легкоатлет Эммит Кинг скончался от ран, полученных в перестрелке, сообщает Inside the games.

У Кинга возникла перепалка на улице, в результате чего он и его оппонент выхватили оружие и начали стрелять. Раненого Кинга доставили в больницу, где он умел 28 ноября. На момент смерти Эммиту было 62 года.

Человек, с которым у бывшего легкоатлетка случился конфликт, скончался на месте происшествия.

Кинг является чемпионом мира-1983 в составе эстафетной команды США.

Помимо золота ЧМ-1983, на счету Кинга имеется бронзовая медаль с того же турнира, завоеванная в беге на 100 метров. Также он является бронзовым призером Панамериканских игр 1979 года в беге на 100 метров.