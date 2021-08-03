МОК начал расследование о ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Светлана Тимановская / фото - BBC

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что начато расследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Во-первых и главное, наша ответственность – безопасность. Вчера дважды говорили с Кристиной, она чувствует себя в безопасности. Она планирует свое будущее с компетентными органами. Она в безопасном месте.

Мы связались с НОК Польши по поводу этой истории. Мы ждем доклада от НОК Беларуси. Решили пока не запускать расследование, чтобы установить все факты, как мы уже сообщали.

Все наши действия с нашими партнерами должны заверить всех спортсменов, не только белорусских, что они всегда могут быть уверены в нас. Мы постоянно в контакте со всеми спортсменами, которые могут обратиться с любыми проблемами к нам».