МОК начал расследование о ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что начато расследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«Формальное расследование инцидента с белорусской бегуньей Тимановской будет начато во вторник, в этот день мы ожидаем отчета от Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Нам нужно разобраться во всем
Во-первых и главное, наша ответственность – безопасность. Вчера дважды говорили с Кристиной, она чувствует себя в безопасности. Она планирует свое будущее с компетентными органами. Она в безопасном месте.
Мы связались с НОК Польши по поводу этой истории. Мы ждем доклада от НОК Беларуси. Решили пока не запускать расследование, чтобы установить все факты, как мы уже сообщали.
Все наши действия с нашими партнерами должны заверить всех спортсменов, не только белорусских, что они всегда могут быть уверены в нас. Мы постоянно в контакте со всеми спортсменами, которые могут обратиться с любыми проблемами к нам».
Тимановская заявила, что столкнулась с угрозами из-за критики в адрес руководства сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетка также заявила, что ее пытались вывезти в Беларусь. Она намерена просить политическое убежище в одной из европейских стран.
Семья Тимановской ранее прилетела в Украину. Сама спортсменка получила гуманитарню визу Польши.