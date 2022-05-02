Рекордсменка України: «В перший день війни я пройшла 12 кілометрів з 30-кілометровою сумкою»

Катерина Климюк / Фото - facebook.com/winner.klymiuk.1

Українська легкоатлетка Катерина Карпюк (в дівоцтві Климюк) доєдналася до марафону «Разом до перемоги!» і в ефірі XSPORT зізналася, що новина про початок вторгнення росії застала її в потягу до Києва:

Я тільки прокинулася, не могла нічого збагнути. Мені було дуже страшно. Пішла вмиватися – і чую, як у інших пасажирів починаються дзвінки, жінки починають плакати. Тоді стало більш-менш зрозуміло, що ситуація серйозна.

Я вийшла на вокзалі – лунає сирена. Чула її вперше в житті. Все ще не могла зрозуміти чи це все просто якийсь невдалий жарт. Не могла зрозуміти, що робити, куди ховатися?

Була до останнього готова їхати у справах, але під величезним натиском чоловіка скасувала їх. В підсумку вийшло так, що я вийшла з потягу і поїхала в напрямку виїзду в Рівне.

Тато мав виїхати і забрати мене. Але затори були від станції метро Житомирська, то я вимушена була з сумкою 30-кілограмовою 12 кілометрів пішки йшла з нею. Для того, щоб хоч якось мене могли підібрати, де машини не на місці стояли, а хоч якось рухалися».