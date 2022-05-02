Рекордсменка України: «В перший день війни я пройшла 12 кілометрів з 30-кілометровою сумкою»
Українська легкоатлетка Катерина Карпюк (в дівоцтві Климюк) доєдналася до марафону «Разом до перемоги!» і в ефірі XSPORT зізналася, що новина про початок вторгнення росії застала її в потягу до Києва:
«У мене був тренувальний збір у Запоріжжі, а 24 лютого я мала бути у справах у Києві. Я їхала потягом. О 5 ранку мене розбудив чоловік, він мені зателефонував і сказав: «Катя, в Києві чутно вибухи. Почалася війна».
Я тільки прокинулася, не могла нічого збагнути. Мені було дуже страшно. Пішла вмиватися – і чую, як у інших пасажирів починаються дзвінки, жінки починають плакати. Тоді стало більш-менш зрозуміло, що ситуація серйозна.
Я вийшла на вокзалі – лунає сирена. Чула її вперше в житті. Все ще не могла зрозуміти чи це все просто якийсь невдалий жарт. Не могла зрозуміти, що робити, куди ховатися?
Була до останнього готова їхати у справах, але під величезним натиском чоловіка скасувала їх. В підсумку вийшло так, що я вийшла з потягу і поїхала в напрямку виїзду в Рівне.
Тато мав виїхати і забрати мене. Але затори були від станції метро Житомирська, то я вимушена була з сумкою 30-кілограмовою 12 кілометрів пішки йшла з нею. Для того, щоб хоч якось мене могли підібрати, де машини не на місці стояли, а хоч якось рухалися».
Відзначимо, що Катерина Карпюк разом з Анною Рижиковою, Анастасією Бризгіною та Вікторією Ткачук в 2021 році у Торуні встановили рекорд України в естафеті 4х400 м. Окрім цього, вона є рекордсменкою і в змішаній естафеті 4х400 м.
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів.
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