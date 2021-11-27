За спиной семь Олимпиад и работа в четырех странах. Сборная Украины получила нового главного тренера

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 42
Сейчас 2
Сегодня 12
Завтра 14
Футбол (22 события из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Бернли - Тоттенхэм -:- Перенесен
16:00 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Окончен
16:00 Лестер - Уотфорд 4:2 Окончен
18:30 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Окончен
16:00 Лорьян - Ренн 0:2 Окончен
16:00 Монако - Страсбур 1:1 Окончен
18:00 Монпелье - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Труа 1:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 РБ Лейпциг - Байер 1:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Сассуоло 1:3 Окончен
16:00 Специя - Болонья 0:1 Окончен
19:00 Рома - Торино 1:0 Окончен
21:45 Наполи - Лацио 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Окончен
19:30 Кадис - Атлетико 1:4 Окончен
22:00 Реал - Севилья 2:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 ВПК-Агро - Ужгород 1:1 Окончен
15:30 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - Шахтер 0:1 Окончен
17:00 Рух - Металлист-1925 2:0 Окончен
19:30 Колос - Верес 1:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 20) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Флорида Пантерс - Сиэтл Кракен 1:4 Окончен
02:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс 3:2 Окончен
02:00 Лос-Анджелес Кингс - Оттава Сенаторс 4:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Монреаль Канадиенс 3:6 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз 2:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Коламбус Блу Джекетс 6:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторс 6:2 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс 2:4 Окончен
20:00 Каролина Харрикейнс - Вашингтон Кэпиталз 2:4 Окончен
21:00 Миннесота Уайлд - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Миннесота Тимбервулвс 120:121 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 90:99 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Финикс Санс 107:113 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Майами Хит 104:107 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик 105:92 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Шарлотт Хорнетс 146:143 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Вашингтон Уизардз 114:120 Окончен
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс 127:105 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 90:105 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 3-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 21:21 1-я четверть
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс -:- Запланирован
17:30 Оболонь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 0:3 3-й период
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 21:21 1-я четверть
Футбол (1 событие из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

За спиной семь Олимпиад и работа в четырех странах. Сборная Украины получила нового главного тренера

Михаил Хмель уверен, что систему легкой атлетики нужно серьезно менять
Легкая атлетика
27 ноября 10:16
За спиной семь Олимпиад и работа в четырех странах. Сборная Украины получила нового главного тренера Эксклюзив
Михаил Хмель / Фото /

1 бронза на 44 участника в Токио и 1 бронза на 65 участников в Рио-де-Жанейро. Последние две Олимпиады – это, мягко говоря, не самые приятные воспоминания для украинской легкой атлетики. Времена побед Инессы Кравец и Натальи Добрынской уже в прошлом.

В Японии лишь восемь наших легкоатлетов попали в топ-8 своих дисциплин. Остальные: не прошли квалификацию, не финишировали, оказались вдалеке от первой десятки. Результаты, которые не вызывают оптимизма.

И теперь, судя по всему, наступило время серьезных изменений. Сборную Украины возглавит новый главный тренер. Человек, который не очень известен местной аудитории, ведь большую часть карьеры работал за границей: Австралия, Нидерланды, Великобритания, Швейцария.

За его спиной пять летних Олимпиад, 2 зимние, 10 чемпионатов мира по легкой атлетике.

Настало время познакомиться с Михаилом Хмелем поближе. Поэтому XSPORT.ua связался с тренером, который надеется, что может исправить ситуацию в украинской легкой атлетике.

Первое, что хотелось обсудить, это громкая новость – президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку после назначения Хмеля. Не самый радушный прием.

«Я огорчен его уходом. Не знаю.... Мне кажется, для начала он должен был со мной познакомиться, а потом уже делать выводы. Я считаю, что это непрофессионально.

Насколько я понимаю, он бизнесмен. Странный подход для бизнеса. Там выбирают сильнейшего, лучшего. А не того, кого ты знаешь, кто тебе нравится.

Я увидел его только утром на комиссии. На его месте я бы организовал встречу со мной. Он ведь должен был выслушать и других кандидатов. Я бы поступил так, прежде чем сделать вывод, что этот кандидат мне не подходит.

Я всю свою жизнь доказывал все сам. Своими достижениями. Ни папа, ни мама, ни дяди за мной не стоят.

Он произвел приятное впечатление: энергичный такой, вежливый. Но обиделся из-за того, что его, вроде как, не послушали.

Люди не против изменений. Просто люди не любят меняться. Но для того, чтобы изменения были, ты должен понять, что должен меняться сам.

Ведь сколько ты то же самое не перекручивай, оно тем же и останется. Можно машину как-то там замазать, отшлифовать, но если она внутри сломана, то она все равно сломана.

Изменения нужны. Если не предпринимать никаких действий, то оно точно не будет работать. Сейчас же не работает».

А теперь давайте разбираться кто такой Михаил Хмель, тренер, подопечные которого выигрывали медали на чемпионатах Европы, мира, Паралимпийских и Олимпийских играх.

Он родился в Казахстане, но его отец из Запорожья. Там, в городе Семипалатинск (сейчас Семей), прошло детство Михаила, там же он закончил школу. А потом поступил в институт в Москве, где встретился с известным украинским тренером Валерием Чередниченко и, в следствии, переехал в Киев.

Здесь учился, тренировался, летом занимался легкой атлетикой, а зимой – бобслеем. В итоге, начал работать в СКА, получил приглашение быть тренером в сборной СССР.

«А потом начались 90-е. В один день проснулись – страны нет, работы нет. За одну ночь все упразднили, всех поувольняли.

У меня такая ситуация, что выбора не было: либо в бандиты идти (многие спортсмены в то время так и сделали), либо в бизнесмены. Но у меня не было ни наглости, ни бизнесовой жилки.

Родители к тому времени умерли – я один был. Понял, что либо что-то меняю, либо по кривой дорожке сверну».

И неожиданно для самого себя он эмигрировал в Австралию.

«Хотелось начать все с чистого листа. Приехал туда – никакого английского языка не знал, никого у меня там не было: ни родных, ни близких, ни знакомых. Учил язык, работал на стройке».

Но как-то Хмель посетил детские соревнования по легкой атлетике, познакомился с местными тренерами и получил приглашение поработать в клубе с детьми. Через два года он уже был в сборной Австралии. Невероятный прогресс.

«Мы этого не осознаем, но в нашем Институте физкультуре дается очень хорошая база. Большинство тренеров в мире, они, в основном, любители: сами учатся, курсы заканчивают. А здесь была и анатомия, и физиология, и биомеханика, и биохимия. Не просто база, а со спортивным уклоном.

У меня была группа с уклоном на легкую атлетику. А вот в Великобритании, к примеру, «спортивная наука» – там все размазано, чтобы они могли работать и там, и там, и там. А чтобы стать тренерами в легкой атлетике, им нужно приходить еще и учиться».

В Австралии Михаил Хмель довел своих спортсменов до бронзы чемпионата мира-2001 в мужской эстафете 4х100 м, а также до серебра Олимпийских игр-2004 в мужской эстафете 4х400 м. И вот немного из историй тех успехов:

«У меня был парень, который бежал 100 метров за 10,03 с. Когда я начал с ним работать, то у него результат был 11,50 с. Тогда он на тренировки приходил с океана: на доске накупается и приходит на тренировку такой расслабленный.

Нужно было менять психологию. Не то чтобы ломать… Всегда, куда бы ты ни пришел, нужно учитывать культуру страны. Нельзя, например, прийти и всех строить. Нужно найти правильный подход. У нас один подход к жизни, а у них совсем другой».

«Еще был у меня парень в Австралии. Я начал набирать группу, приходил на школьные соревнования. Он учился в частной школе богатой. Ему тогда было лет 16-17, он заканчивал колледж.

И вон от пробежал, показал результат и отобрался с ним на чемпионат мира по молодежи. Мы подошли к нему: «Поздравляем, ты на следующий год можешь представлять сборную». А его отец говорит, что у него совсем другие планы на жизнь, что он поступает в университет на юриста, что уже все расписано, что спорт – это несерьезно, главное – карьера.

Ну и все, парень потерялся. А потом я его случайно встретил, сказал, чтобы приходил тренироваться.

И он отобрался на Универсиаду. Поехал, а вернулся оттуда совсем другим человеком. Увидел что такое большой спорт – пацана полностью поменяли. Это он один из тех, кто потом стал серебряным призером на Олимпиаде.

Так его родители пришли ко мне и говорят: «Да ладно, университет закончит тогда, когда закончит. Главное, чтобы он наслаждался жизнью». Они везде по миру за ним ездили: приезжали, смотрели, болели. А сейчас он успешный бизнесмен».

После этого Хмель переехал с женой в Нидерланды, а вскоре в Великобританию, где работал в легкой атлетике, бобслее, с Уильямом Шерманом, который с украинским тренером дважды выиграл золото Паралимпиады, а также в футбольном «Челси» периода победы команды в Лиге чемпионов.

Вместе с семьей Хмель решил вернуться в Нидерланды и пока дистанционно консультирует Федерацию легкой атлетики Швейцарии.

«Я поработал во многих командах, но всегда там был чужаком. В других странах ты всегда будешь чувствовать себя на второстепенных ролях, потому что у тебя нет там корней, душа и сердце не болят за них полностью.

Для каждого тренера это мечта – в один день руководить национальной командой. Мой отец, если бы он был жив, очень гордился бы, когда узнал, что я пытаюсь стать старшим тренером Украины. Он всегда считал себя украинцем, хоть и прожил в Казахстане практически всю жизнь. Это почетно».

Хмель понимает, что ему предстоит много работы. Видит то, что его не устраивает и, хоть и не обещает мгновенного результата, но понимает, что нужно менять.

«Смотрю результаты… Куда все ушло? Весь мир движется вперед, а Украина почему-то сдвинулась назад. Куда страна Бубки, Говоровой, Добрынской идет? Добрынская ведь не так давно была олимпийской чемпионкой. А сейчас посмотрите… И таланты ведь есть. Та же Магучих.

Я особо никогда не анализировал украинскую легкую атлетику. Но всегда думал, что хотя бы на европейском уровне она на хороших счетах. А сейчас посмотрел, несколько месяцев назад начал все анализировать, и ужаснулся. Потому что, ладно, нет медалей, но нет ведь вообще людей…

Деньги выделяются на легкую атлетику немалые. Но они куда-то растворяются. Я не говорю, о том, что люди воруют. Просто тратятся они неграмотно.

Другие страны не размазываются, не пытаются закрывать всю легкую атлетику, в которой очень много видов. Они фокусируются на том, где есть люди. Нет такого, что если это олимпийский вид, то нужно получать те же субсидии, те же дотации, те же сборы.

Столько сборов провели – громаднейшее количество: и за границей, и в Украине. Я работал и в Британии, и в Нидерландах. Ни одна страна не проводит столько сборов. Так нельзя. К примеру, в Великобритании Федерация три сбора поддерживает: зимой, весной и перед Олимпийскими играми или чемпионатом мира. А здесь…

Не хочу называть цифры, потому что могу ошибаться, но цифра невозможная. Это по деньгам сумасшествие. И по ресурсам. Где можно найти столько персонала, чтобы эти сборы поддержать: тех же массажистов, докторов. Понимаете? Это невозможно».

«Я был бы вруном, если бы сказал, что точно знаю, как все нужно делать. Но я считаю, что любая система должна строиться на каких-то понятиях, чтобы она имела смысл. Растягивать копеечку на сто человек, чтобы всем им было недостаточно – в этом нет смысла.

Нужно определять те виды, которые действительно сейчас есть, которые развиваются. К примеру, женская высота. Нужно, чтобы у них была правильная поддержка. Не просто деньги им дать и сказать: «Все ребята, идите давайте». Нет, главное, чтобы у них была система. Чтобы она была у них не только на следующий чемпионат мира или Олимпиаду, а чтобы и после этого приходили новые люди.

Нужно поддерживать тренеров. Спортсмены приходят и уходят, а тренеры остаются. Им нужно профессиональное развитие. Чтобы эти люди не прятались, а посещали конференции международные, варились в кухне.

Потом хватит амбиций, что мы должны везти команду на Олимпиаду, на чемпионат мира. Да, мы должны везти команду. Команду, которая будет серьезные результаты показывать. А не всех, даже тех, кто какой-то результатик где-то в Молдавии или Беларуси показал разок. Нужно отбор проводить не по одному результату, а чтобы он был подтвержден.

Но основное сейчас – возвращаться на высокий уровень в Европе. Чтобы выходить на чемпионат Европы и выступать там серьезно. А это уважение, спонсоры.

Нужно реалистично оценивать то, что можно сделать. А потом работать».

Впереди у Михаила Хмеля много работы. Он уже долгое время в спорте, у него солидное, даже кое в чем впечатляющее резюме. Но оно может помочь только на старте. Дальше все зависит от результатов.

Украинская легкая атлетика заждалась изменений. И, желательно, чтобы они были к лучшему.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 14)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Легкая атлетика

За спиной семь Олимпиад и работа в четырех странах. Сборная Украины получила нового главного тренера
Эксклюзив
За спиной семь Олимпиад и работа в четырех странах. Сборная Украины получила нового главного тренера
27 ноября 10:16
Президент ФЛАУ подал в отставку
Президент ФЛАУ подал в отставку
24 ноября 20:30
Бех-Романчук разделась и показала новое тату
Бех-Романчук разделась и показала новое тату
22 ноября 12:13
Левченко продемонстрировала идеальную фигуру в облегающем платье
Левченко продемонстрировала идеальную фигуру в облегающем платье
16 ноября 10:54
Украинская легкоатлетка получила медаль ЧЕ-2018 после отстранения соотечественницы
Украинская легкоатлетка получила медаль ЧЕ-2018 после отстранения соотечественницы
15 ноября 17:58
Бех-Романчук снялась в клипе известной украинской группы
Бех-Романчук снялась в клипе известной украинской группы
11 ноября 18:39
Глаза разбегаются от такой красоты! Групповое фото украинских легкоатлеток
Глаза разбегаются от такой красоты! Групповое фото украинских легкоатлеток
11 ноября 11:03
Паралимпийский чемпион Писториус, осужденный за убийство, может досрочно покинуть место лишения свободы
Паралимпийский чемпион Писториус, осужденный за убийство, может досрочно покинуть место лишения свободы
9 ноября 22:02
Вау! Бех-Романчук сделала татуировку на пикантном месте
Вау! Бех-Романчук сделала татуировку на пикантном месте
9 ноября 11:12
Все новости

Популярные новости

Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
16
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко
«Как-то я получил п**ды». Российский супертяжеловес рассказал, как начал уважать Владимира Кличко
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 09:31
Все новости