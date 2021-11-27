За спиной семь Олимпиад и работа в четырех странах. Сборная Украины получила нового главного тренера

Михаил Хмель уверен, что систему легкой атлетики нужно серьезно менять

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Михаил Хмель / Фото /

1 бронза на 44 участника в Токио и 1 бронза на 65 участников в Рио-де-Жанейро. Последние две Олимпиады – это, мягко говоря, не самые приятные воспоминания для украинской легкой атлетики. Времена побед Инессы Кравец и Натальи Добрынской уже в прошлом.

В Японии лишь восемь наших легкоатлетов попали в топ-8 своих дисциплин. Остальные: не прошли квалификацию, не финишировали, оказались вдалеке от первой десятки. Результаты, которые не вызывают оптимизма.

И теперь, судя по всему, наступило время серьезных изменений. Сборную Украины возглавит новый главный тренер. Человек, который не очень известен местной аудитории, ведь большую часть карьеры работал за границей: Австралия, Нидерланды, Великобритания, Швейцария.

За его спиной пять летних Олимпиад, 2 зимние, 10 чемпионатов мира по легкой атлетике.

Настало время познакомиться с Михаилом Хмелем поближе. Поэтому XSPORT.ua связался с тренером, который надеется, что может исправить ситуацию в украинской легкой атлетике.

Первое, что хотелось обсудить, это громкая новость – президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку после назначения Хмеля. Не самый радушный прием.

«Я огорчен его уходом. Не знаю.... Мне кажется, для начала он должен был со мной познакомиться, а потом уже делать выводы. Я считаю, что это непрофессионально. Насколько я понимаю, он бизнесмен. Странный подход для бизнеса. Там выбирают сильнейшего, лучшего. А не того, кого ты знаешь, кто тебе нравится. Я увидел его только утром на комиссии. На его месте я бы организовал встречу со мной. Он ведь должен был выслушать и других кандидатов. Я бы поступил так, прежде чем сделать вывод, что этот кандидат мне не подходит. Я всю свою жизнь доказывал все сам. Своими достижениями. Ни папа, ни мама, ни дяди за мной не стоят. Он произвел приятное впечатление: энергичный такой, вежливый. Но обиделся из-за того, что его, вроде как, не послушали. Люди не против изменений. Просто люди не любят меняться. Но для того, чтобы изменения были, ты должен понять, что должен меняться сам. Ведь сколько ты то же самое не перекручивай, оно тем же и останется. Можно машину как-то там замазать, отшлифовать, но если она внутри сломана, то она все равно сломана. Изменения нужны. Если не предпринимать никаких действий, то оно точно не будет работать. Сейчас же не работает».

А теперь давайте разбираться кто такой Михаил Хмель, тренер, подопечные которого выигрывали медали на чемпионатах Европы, мира, Паралимпийских и Олимпийских играх.

Он родился в Казахстане, но его отец из Запорожья. Там, в городе Семипалатинск (сейчас Семей), прошло детство Михаила, там же он закончил школу. А потом поступил в институт в Москве, где встретился с известным украинским тренером Валерием Чередниченко и, в следствии, переехал в Киев.

Здесь учился, тренировался, летом занимался легкой атлетикой, а зимой – бобслеем. В итоге, начал работать в СКА, получил приглашение быть тренером в сборной СССР.

«А потом начались 90-е. В один день проснулись – страны нет, работы нет. За одну ночь все упразднили, всех поувольняли. У меня такая ситуация, что выбора не было: либо в бандиты идти (многие спортсмены в то время так и сделали), либо в бизнесмены. Но у меня не было ни наглости, ни бизнесовой жилки. Родители к тому времени умерли – я один был. Понял, что либо что-то меняю, либо по кривой дорожке сверну».

И неожиданно для самого себя он эмигрировал в Австралию.

«Хотелось начать все с чистого листа. Приехал туда – никакого английского языка не знал, никого у меня там не было: ни родных, ни близких, ни знакомых. Учил язык, работал на стройке».

Но как-то Хмель посетил детские соревнования по легкой атлетике, познакомился с местными тренерами и получил приглашение поработать в клубе с детьми. Через два года он уже был в сборной Австралии. Невероятный прогресс.

«Мы этого не осознаем, но в нашем Институте физкультуре дается очень хорошая база. Большинство тренеров в мире, они, в основном, любители: сами учатся, курсы заканчивают. А здесь была и анатомия, и физиология, и биомеханика, и биохимия. Не просто база, а со спортивным уклоном. У меня была группа с уклоном на легкую атлетику. А вот в Великобритании, к примеру, «спортивная наука» – там все размазано, чтобы они могли работать и там, и там, и там. А чтобы стать тренерами в легкой атлетике, им нужно приходить еще и учиться».

В Австралии Михаил Хмель довел своих спортсменов до бронзы чемпионата мира-2001 в мужской эстафете 4х100 м, а также до серебра Олимпийских игр-2004 в мужской эстафете 4х400 м. И вот немного из историй тех успехов:

«У меня был парень, который бежал 100 метров за 10,03 с. Когда я начал с ним работать, то у него результат был 11,50 с. Тогда он на тренировки приходил с океана: на доске накупается и приходит на тренировку такой расслабленный. Нужно было менять психологию. Не то чтобы ломать… Всегда, куда бы ты ни пришел, нужно учитывать культуру страны. Нельзя, например, прийти и всех строить. Нужно найти правильный подход. У нас один подход к жизни, а у них совсем другой».

«Еще был у меня парень в Австралии. Я начал набирать группу, приходил на школьные соревнования. Он учился в частной школе богатой. Ему тогда было лет 16-17, он заканчивал колледж. И вон от пробежал, показал результат и отобрался с ним на чемпионат мира по молодежи. Мы подошли к нему: «Поздравляем, ты на следующий год можешь представлять сборную». А его отец говорит, что у него совсем другие планы на жизнь, что он поступает в университет на юриста, что уже все расписано, что спорт – это несерьезно, главное – карьера. Ну и все, парень потерялся. А потом я его случайно встретил, сказал, чтобы приходил тренироваться. И он отобрался на Универсиаду. Поехал, а вернулся оттуда совсем другим человеком. Увидел что такое большой спорт – пацана полностью поменяли. Это он один из тех, кто потом стал серебряным призером на Олимпиаде. Так его родители пришли ко мне и говорят: «Да ладно, университет закончит тогда, когда закончит. Главное, чтобы он наслаждался жизнью». Они везде по миру за ним ездили: приезжали, смотрели, болели. А сейчас он успешный бизнесмен».

После этого Хмель переехал с женой в Нидерланды, а вскоре в Великобританию, где работал в легкой атлетике, бобслее, с Уильямом Шерманом, который с украинским тренером дважды выиграл золото Паралимпиады, а также в футбольном «Челси» периода победы команды в Лиге чемпионов.

Вместе с семьей Хмель решил вернуться в Нидерланды и пока дистанционно консультирует Федерацию легкой атлетики Швейцарии.

«Я поработал во многих командах, но всегда там был чужаком. В других странах ты всегда будешь чувствовать себя на второстепенных ролях, потому что у тебя нет там корней, душа и сердце не болят за них полностью. Для каждого тренера это мечта – в один день руководить национальной командой. Мой отец, если бы он был жив, очень гордился бы, когда узнал, что я пытаюсь стать старшим тренером Украины. Он всегда считал себя украинцем, хоть и прожил в Казахстане практически всю жизнь. Это почетно».

Хмель понимает, что ему предстоит много работы. Видит то, что его не устраивает и, хоть и не обещает мгновенного результата, но понимает, что нужно менять.

«Смотрю результаты… Куда все ушло? Весь мир движется вперед, а Украина почему-то сдвинулась назад. Куда страна Бубки, Говоровой, Добрынской идет? Добрынская ведь не так давно была олимпийской чемпионкой. А сейчас посмотрите… И таланты ведь есть. Та же Магучих. Я особо никогда не анализировал украинскую легкую атлетику. Но всегда думал, что хотя бы на европейском уровне она на хороших счетах. А сейчас посмотрел, несколько месяцев назад начал все анализировать, и ужаснулся. Потому что, ладно, нет медалей, но нет ведь вообще людей… Деньги выделяются на легкую атлетику немалые. Но они куда-то растворяются. Я не говорю, о том, что люди воруют. Просто тратятся они неграмотно. Другие страны не размазываются, не пытаются закрывать всю легкую атлетику, в которой очень много видов. Они фокусируются на том, где есть люди. Нет такого, что если это олимпийский вид, то нужно получать те же субсидии, те же дотации, те же сборы. Столько сборов провели – громаднейшее количество: и за границей, и в Украине. Я работал и в Британии, и в Нидерландах. Ни одна страна не проводит столько сборов. Так нельзя. К примеру, в Великобритании Федерация три сбора поддерживает: зимой, весной и перед Олимпийскими играми или чемпионатом мира. А здесь… Не хочу называть цифры, потому что могу ошибаться, но цифра невозможная. Это по деньгам сумасшествие. И по ресурсам. Где можно найти столько персонала, чтобы эти сборы поддержать: тех же массажистов, докторов. Понимаете? Это невозможно».

«Я был бы вруном, если бы сказал, что точно знаю, как все нужно делать. Но я считаю, что любая система должна строиться на каких-то понятиях, чтобы она имела смысл. Растягивать копеечку на сто человек, чтобы всем им было недостаточно – в этом нет смысла. Нужно определять те виды, которые действительно сейчас есть, которые развиваются. К примеру, женская высота. Нужно, чтобы у них была правильная поддержка. Не просто деньги им дать и сказать: «Все ребята, идите давайте». Нет, главное, чтобы у них была система. Чтобы она была у них не только на следующий чемпионат мира или Олимпиаду, а чтобы и после этого приходили новые люди. Нужно поддерживать тренеров. Спортсмены приходят и уходят, а тренеры остаются. Им нужно профессиональное развитие. Чтобы эти люди не прятались, а посещали конференции международные, варились в кухне. Потом хватит амбиций, что мы должны везти команду на Олимпиаду, на чемпионат мира. Да, мы должны везти команду. Команду, которая будет серьезные результаты показывать. А не всех, даже тех, кто какой-то результатик где-то в Молдавии или Беларуси показал разок. Нужно отбор проводить не по одному результату, а чтобы он был подтвержден. Но основное сейчас – возвращаться на высокий уровень в Европе. Чтобы выходить на чемпионат Европы и выступать там серьезно. А это уважение, спонсоры. Нужно реалистично оценивать то, что можно сделать. А потом работать».

Впереди у Михаила Хмеля много работы. Он уже долгое время в спорте, у него солидное, даже кое в чем впечатляющее резюме. Но оно может помочь только на старте. Дальше все зависит от результатов.

Украинская легкая атлетика заждалась изменений. И, желательно, чтобы они были к лучшему.