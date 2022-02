Alpha Tauri представила болид на сезон-2022

Пилоты коллектива Гасли и Цунода / Фото: Twitter Alpha Tauri

Alpha Tauri представила макет болида, на котором Пьер Гасли и Юки Цунода будут выступать в предстоящей сезоне:



introducing the AT03 the Style of a New Era is here! pic.twitter.com/FBmqzx6ggE

take an up-close and personal look at our 2022 challenger, the AT03 pic.twitter.com/enDEjrqYyT