Официально. Руководитель Aston Martin покинул команду
Aston Martin назвал дату презентации нового болида команды на сезон-2022
Предсезонные тесты в этом году стартуют 23-го февраля
Болид Aston Martin / фото - Getty Images
Aston Martin в своем Twitter назвал официальную дату презентации нового болида команды на сезон-2022.
Машина, получившая название AMR22, будет представлена на специальном мероприятии во вторник, 10 февраля. Место провидения ивента пока неизвестно.
The journey continues. 10.02.22. #AMR22 pic.twitter.com/sPBrzIE8fb— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 14, 2022
В предстоящем сезоне за рулем нового болида Aston Martin будут сидеть Себастьян Феттель и Ланс Стролл.
Отметим, что предсезонные тесты в этом году стартуют 23-го февраля в Барселоне.
Напомним, Audi примет решение об участии в Формуле-1 до начала апреля 2022 года.
Комментарии 0