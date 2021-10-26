Mercedes переиграли сами себя, а Ферстаппен рискнул и не прогадал. Итоги Гран-при США
Чемпион Ф-1 назвал фаворита в борьбе за титул
Хилл считает, что преимущество на стороне пилота Red Bull
Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Motorsport
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что Льюис Хэмилтон в этом сезоне уступит в борьбе за титул:
Не стану говорить, что на данной стадии сезона все предрешено. В нашем спорте случается всякое, и, знаете, за победу дается 25 очков, а за сход – ничего. Безусловно, это может произойти и уже происходило в прошлом. Вероятно, подобное случится и в этом году. Вопрос в том, будет ли сход или нечто подобное у Льюиса или же у Макса? Сможет ли Льюис отыграть отставание?
Ему действительно необходимо начать выигрывать. По победам счет 5:8, и пока кажется, что титул у Макса.
Напомним, что преимущество Макса Ферстаппена в личном зачете составляет 12 очков.
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