Дубль Ferrari, провал Mercedes и ненадежный Red Bull. Главные итоги Гран-при Бахрейна

Леклер и Санйс после дубля на Гран-при Бахрейна / Фото: Ferrari

В Бахрейне состоялся первый этап сезона-2022.



Победу завоевал пилот Ferrari Шарль Леклер. Дубль для «Скудерии» оформил Карлос Сайнс, а третьим стал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Правда, подиум мог быть совсем иным.

В концовке гонки действующий чемпион Макс Ферстаппен столкнулся с техническими неполадками и сошел. Та же участь постигла его напарника Серхио Переса, который развернулся и застыл на треке. А если учитывать и сход Пьера Гасли, то лишь один гонщик с болидом с двигателем Honda (Юки Цунода) смог добраться до финиша.

Отметим что не только Ferrari выглядела довольно сильно, а и все ее клиенты – Haas и Alfa Romeo. А вот с Mercedes ситуация обратная – Хэмилтону и Джорджу Расселу повезло финишировать третьим и четвертым, но ни один их клиент не смог добраться до очков – а это три команды (Aston Martin, McLaren, Williams).

Your top 10 from a crazy start to the season #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tstYZZq0oO