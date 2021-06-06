Ферстаппен, лидировавший почти всю гонку в Баку, разбил болид о бордюр

Пилот Red Bull посетовал на износ шин

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Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который лидировал почти весь этап Гран-при в Баку, на 47 из 51 кругов попал аварию.



Болид голландца влетел в бордюр, что вызвало машину безопасности и красные флаги. Ферстаппен посетовал на износ шин, который отчетливо видно на фото.

LAP 47/51



Max is out of the car. It looks like an issue with his left rear tyre has caused his dramatic exit #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/2LMONjC1qJ — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Напомним, что после квалификации Макс располагался на третьем месте.