Ферстаппен, лидировавший почти всю гонку в Баку, разбил болид о бордюр

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который лидировал почти весь этап Гран-при в Баку, на 47 из 51 кругов попал аварию.



Болид голландца влетел в бордюр, что вызвало машину безопасности и красные флаги. Ферстаппен посетовал на износ шин, который отчетливо видно на фото.

LAP 47/51



Max is out of the car. It looks like an issue with his left rear tyre has caused his dramatic exit #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/2LMONjC1qJ