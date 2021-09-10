Хэмилтон показал лучшее время в свободных заездах Гран-при Италии

Дальше по расписанию – квалификация

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в свободных звездах Гран-при Италии. Второй результат у Макса Ферстаппена, третий – у Валттери Боттаса.

Результаты свободных заездов:

Сегодня, 10 сентября, в 19:00 состоится квалификация Гран-при Италии, а завтра, 11 сентября, второй в этом сезоне спринт, по итогам которого определятся места на стартовой решетке воскресной гонки.