McLaren подготовил новую ливрею для Гран-при Монако

Классические цвета болида McLaren на 2021 год / Фото: twitter.com/McLarenF1

Пресс-служба McLaren на официальной странице команды в Twitter опубликовала фото новой ливреи, которая будет использована лишь один раз: на Гран-при Монако, который пройдет с 21 по 23 мая.



Boys are looking sharp for the #MonacoGP. #GulfXMcLaren pic.twitter.com/OmjwkGkDrj