Перес: «На Гран-при Монако у Red Bull будет шанс выиграть»
McLaren подготовил новую ливрею для Гран-при Монако
Бледно-голубые и оранжевые являются цветами Gulf Oil International, с которой сотрудничает британская команда
Классические цвета болида McLaren на 2021 год / Фото: twitter.com/McLarenF1
Пресс-служба McLaren на официальной странице команды в Twitter опубликовала фото новой ливреи, которая будет использована лишь один раз: на Гран-при Монако, который пройдет с 21 по 23 мая.
Boys are looking sharp for the #MonacoGP. #GulfXMcLaren pic.twitter.com/OmjwkGkDrj— McLaren (@McLarenF1) May 16, 2021
Цвета машины станут бледно-голубыми и оранжевыми. Это цвета крупной нефтяной компании Gulf Oil International, с которой сотрудничает британская команда. Также специальные цвета получат и комбинезоны пилотов и всех членов команды.
Подобная ливрея в последний раз использовалась McLaren на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана».
Отметим, что в Кубке Контрукторов McLaren располагается на третьей позиции следом за Mercedes и Red Bull.
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