McLaren подготовил новую ливрею для Гран-при Монако

Бледно-голубые и оранжевые являются цветами Gulf Oil International, с которой сотрудничает британская команда

Классические цвета болида McLaren на 2021 год / Фото: twitter.com/McLarenF1

Пресс-служба McLaren на официальной странице команды в Twitter опубликовала фото новой ливреи, которая будет использована лишь один раз: на Гран-при Монако, который пройдет с 21 по 23 мая.



Цвета машины станут бледно-голубыми и оранжевыми. Это цвета крупной нефтяной компании Gulf Oil International, с которой сотрудничает британская команда. Также специальные цвета получат и комбинезоны пилотов и всех членов команды.

Подобная ливрея в последний раз использовалась McLaren на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана».

Отметим, что в Кубке Контрукторов McLaren располагается на третьей позиции следом за Mercedes и Red Bull.