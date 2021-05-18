Окон: «В Монако Alpine может дать бой Ferrari и McLaren»

Пилот Alpine отметил важность квалификации на предстоящем этапе

Эстебан Окон / Фото: twitter.com/OconEsteban

Пилот Alpine Эстебан Окон признался Racefans.net, что на предстоящем Гран-при Монако им под силу дать бой Ferrari в квалификации. Напомним, что этап в Монако смогут посетить зрители.



Пока мы не выедем на трассу и не проведем квалификацию трудно что-то утверждать, однако смотря на картину в целом можно говорить, что обычно мы хорошо смотримся в квалификациях. Надеюсь, мы сможем выступать на своем самом высоком уровне. Я думаю, что в квалификации мы можем дать бой Ferrari и другим командам. Я в этом вполне уверен. И именно на этом нужно сосредоточиться в Монако. Ведь обгонять в гонке будет очень трудно. Притом, что по гоночному темпу мы пока немного уступаем и Ferrari и McLaren.

Напомним, что с 10-ю очками Эстебан находится на 9-м месте в общем зачете.