Рассел – о Гран-при Франции: «Это моя лучшая гонка в Williams»

Джордж Расселл / Фото: twitter.com/GeorgeRussell63

Гонщик Williams Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Франции, по итогам которого его команда вернула себе девятое место в Кубке Конструкторов.



Слова Рассела приводит официальный сайт Ф-1:

Нужно было поддерживать температуру, но избегать грануляции. Если атакуешь слишком активно, то есть риск испортить шины, а если едешь слишком медленно, то выпадаешь из рабочего окна. Все дело в балансе, и у нас очень хорошо все получилось.

Жаль, что первые круги получились такими. Я очень плохо провел старт, испытывал большие проблемы, но не думаю, что это сильно что-либо изменило. Я считаю, что 12-е место – наш абсолютный максимум. Просто не повезло, что среди лидеров ничего не происходило. Заслуженное 12-е место – это очень здорово.