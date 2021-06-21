Рассел – о Гран-при Франции: «Это моя лучшая гонка в Williams»
Гонщик Williams Джордж Расселл прокомментировал результат Гран-при Франции, по итогам которого его команда вернула себе девятое место в Кубке Конструкторов.
Слова Рассела приводит официальный сайт Ф-1:
Да, день получился очень хорошим. Я провел пару обгонов и смог финишировать выше Окона, Alfa Romeo, Цуноды. Мне удалось обогнать Цуноду на трассе, и я очень рад по этому поводу, если честно. Мы оказались на своей позиции по праву, болид был быстрым, мы справились со стратегией. Пожалуй, это моя лучшая гонка в Williams.
Нужно было поддерживать температуру, но избегать грануляции. Если атакуешь слишком активно, то есть риск испортить шины, а если едешь слишком медленно, то выпадаешь из рабочего окна. Все дело в балансе, и у нас очень хорошо все получилось.
Жаль, что первые круги получились такими. Я очень плохо провел старт, испытывал большие проблемы, но не думаю, что это сильно что-либо изменило. Я считаю, что 12-е место – наш абсолютный максимум. Просто не повезло, что среди лидеров ничего не происходило. Заслуженное 12-е место – это очень здорово.
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