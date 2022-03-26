Шумахер попал в серьезную аварию и был госпитализирован
Пилот Haas Мик Шумахер
преждевременно завершил выступление в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
Немец попал в жуткую аварию во время второго сегмента – болид серьезно поврежден, а два правых колеса и вовсе отпали после мощного удара.
Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.— Formula 1 (@F1) March 26, 2022
He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3
Шумахера на медицинском вертолете отправили в ближайшую больницу, чтобы проверить состояние здоровья. Сообщается, что с пилотом все в порядке, но после таких столкновений лучше не брезговать медицинскими проверками. Также руководитель команды Гюнтер Штайнер заявил, что Мик и вовсе может завтра не выйти на старт – неизвестно, как будет себя чувстовать сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, да и машину могут попросту не успеть восстановить.
Напомним, что Льюис Хэмилтон впервые за 5 лет не вышел из первого сегмента квалификации.
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