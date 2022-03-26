Шумахер попал в серьезную аварию и был госпитализирован

Мик «разложил» болид во время второго сегмента квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Getty Images

Пилот Haas Мик Шумахер преждевременно завершил выступление в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



Немец попал в жуткую аварию во время второго сегмента – болид серьезно поврежден, а два правых колеса и вовсе отпали после мощного удара.

Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.



He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Шумахера на медицинском вертолете отправили в ближайшую больницу, чтобы проверить состояние здоровья. Сообщается, что с пилотом все в порядке, но после таких столкновений лучше не брезговать медицинскими проверками. Также руководитель команды Гюнтер Штайнер заявил, что Мик и вовсе может завтра не выйти на старт – неизвестно, как будет себя чувстовать сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, да и машину могут попросту не успеть восстановить.

Напомним, что Льюис Хэмилтон впервые за 5 лет не вышел из первого сегмента квалификации.