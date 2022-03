Шумахер попал в серьезную аварию и был госпитализирован

Фото: Getty Images

Пилот Haas Мик Шумахер преждевременно завершил выступление в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



Немец попал в жуткую аварию во время второго сегмента – болид серьезно поврежден, а два правых колеса и вовсе отпали после мощного удара.

Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.



He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3