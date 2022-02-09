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В McLaren объявили о продлении контракта с одним из самых перспективных гонщиков Формулы-1

Ландо Норрис продолжит выступления за британскую конюшню
Автоспорт Формула-1
13:24
В McLaren объявили о продлении контракта с одним из самых перспективных гонщиков Формулы-1
Фото: Sky Sports

Гонщик Ландо Норрис продлил контракт с McLaren до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба британской конюшни.

22-летний Норрис не скрывал, что доволен пролонгацией соглашения:

«Главное в командах – это люди. А я люблю людей и в McLaren я чувствую себя как дома. Я вырос в этой команде, вместе с ней иду по этому пути. Прошлый год стал еще одним шагом вперед – как для моей карьеры, так и с точки зрения результатов команды.

Я вижу и чувствую, как команда вкладывается в работу, как она предана делу, как все мы стремимся в будущем бороться за победы и титулы. Все это придает мне уверенности, так что решение продлить контракт было вполне естественным».


В прошлом сезоне Норрис набрал 160 очков и занял шестое место в личном зачете. Он завоевал четыре подиума, а на Гран-при Сочи и вовсе был близок к победе, но ошибся с тактикой и опустился в конец первого десятка.

Сергей Остапенко
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