В McLaren объявили о продлении контракта с одним из самых перспективных гонщиков Формулы-1

Ландо Норрис продолжит выступления за британскую конюшню

Фото: Sky Sports

Гонщик Ландо Норрис продлил контракт с McLaren до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба британской конюшни.

News like this deserves to be celebrated, right @LandoNorris? pic.twitter.com/N78RhXASjL — McLaren (@McLarenF1) February 9, 2022

22-летний Норрис не скрывал, что доволен пролонгацией соглашения:

«Главное в командах – это люди. А я люблю людей и в McLaren я чувствую себя как дома. Я вырос в этой команде, вместе с ней иду по этому пути. Прошлый год стал еще одним шагом вперед – как для моей карьеры, так и с точки зрения результатов команды. Я вижу и чувствую, как команда вкладывается в работу, как она предана делу, как все мы стремимся в будущем бороться за победы и титулы. Все это придает мне уверенности, так что решение продлить контракт было вполне естественным».

В прошлом сезоне Норрис набрал 160 очков и занял шестое место в личном зачете. Он завоевал четыре подиума, а на Гран-при Сочи и вовсе был близок к победе, но ошибся с тактикой и опустился в конец первого десятка.