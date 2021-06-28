Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1

Чжоу Гуаньюй лидирует в Формуле 2

Фото: alpinecars.com

Тест-пилот Alpine Чжоу Гуаньюй впервые опробует болид Формулы-1 в рамках гоночного уик-энда.



“A dream coming true” - @gyzhou_33.



#AlpineAcademy Update Guanyu Zhou will make his #F1 debut in the #A521, taking over @alo_oficial’s car for the #FP1 in Austria. Click to read the full announcement #AustrianGP — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 28, 2021

Чжоу заменит двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо в первой практике перед Гран-при Австрии. Он станет первым за восемь лет пилотом из Китая, принявшим участие в уик-энде Ф-1, и вторым в истории после Ма Цинхуа который последний раз участвовал в «Королеве автоспорта» в 2013 году.

Юниор французского коллектива лидирует в Формуле-2 после трех этапов чемпионата.

Напомним, что Alpine в Кубке Конструкторов находится на 7-ой позиции, а Алонсо – 11 позиции в общем зачете.