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Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1

Чжоу Гуаньюй лидирует в Формуле 2
Автоспорт Формула-1
14:33
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Фото: alpinecars.com

Тест-пилот Alpine Чжоу Гуаньюй впервые опробует болид Формулы-1 в рамках гоночного уик-энда.

Чжоу заменит двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо в первой практике перед Гран-при Австрии. Он станет первым за восемь лет пилотом из Китая, принявшим участие в уик-энде Ф-1, и вторым в истории после Ма Цинхуа который последний раз участвовал в «Королеве автоспорта» в 2013 году.

Юниор французского коллектива лидирует в Формуле-2 после трех этапов чемпионата.

Напомним, что Alpine в Кубке Конструкторов находится на 7-ой позиции, а Алонсо – 11 позиции в общем зачете.

Олег Шумейко-младший
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Alpine Фернандо Алонсо

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