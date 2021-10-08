Такого страна еще не видела. 12 кубинских бейсболистов сбежали во время молодежного Кубка мира

Это один из самых массовых побегов спортсменов за долгие годы





Кубинские бейсболисты / Фото - semana.com

Кубинские спортсмены систематически самовольно покидают расположение сборных, не имея желания возвращаться в страну, которая переживает экономический кризис.На этот раз 12 кубинских бейсболистов сбежали во время турнира в Мексике. Об этом сообщаетПо словам официальных лиц, это один из самых массовых побегов спортсменов из Кубы за долгие годы.Официальные лица страны назвали «мерзкими» действия игроков во время молодежного Кубка мира. Все остальные участники команды, изначально состоявшей из 24 человек, вернутся на родину 11 октября.Отметим, что бейсболисты часто сбегают во время турниров, чтобы подписать контракты с клубами профессиональной бейсбольной лиги MLB. Причина этому, напряженные отношения между странами.