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Пари-матч
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Миннесота Тимбервулвс 120:121 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 90:99 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Финикс Санс 107:113 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Майами Хит 104:107 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик 105:92 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Шарлотт Хорнетс 146:143 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Вашингтон Уизардз 114:120 Окончен
04:00 Юта Джаз - Нью-Орлеан Пеликанс 127:105 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 90:105 Окончен
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НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

12 очков Михайлюка не помогли «Торонто» переиграть «Бостон». Лень – без набранных очков

«Милуоки» устроил разгром «Индиане», «Лейкерс» выстояли в матче с «Детройтом»
Баскетбол НБА
08:18
12 очков Михайлюка не помогли «Торонто» переиграть «Бостон». Лень – без набранных очков
Святослав Михайлюк / Фото - masslive.com
НБА. Регулярный чемпионат

«Клипперс» – «Голден Стэйт» 90:105 (24:20, 18:24, 26:31, 22:30)

«Клипперс»: Джордж (30 – 8 потерь), Моррис (13), Бледсоу (13 + 10 подборов), Зубац (8 + 8 подборов), Джексон (0) – старт; Уинслоу (3), Ибака (2), Хартенштейн (6), Мэнн (8), Кеннард (5), Коффи (2)

«Голден Стэйт»: Карри (33 + 6 перехватов), Пул (17), Уиггинс (12 + 7 подборов), Грин (8 + 7 передач), Луни (2) – старт; Бьелица (2), Куминга (5), Портер (18 + 10 подборов), Тоскано (4), Муди (0), Пэйтон-мл. (4 + 4 перехватов), Чиозза (0)


«Индиана» – «Милуоки» 100:118 (26:26, 21:26, 27:39, 26:27)

«Индиана»: Леверт (23), Брогдон (16), Холидэй (10), Сабонис (4 + 10 подборов), Тернер (2 + 8 подборов) – старт; Джексон (4), Крэйг (3), Бриссетт (8), Битадзе (0), Уанамейкер (3), МакКоннелл (10), Лэмб (0), Мартин (7), Дуарте (10)

«Милуоки»: Адетокумбо (26 + 13 подборов - 5 потерь), Холидэй (23 + 7 подборов + 9 передач), Портис (15), Миддлтон (14), Аллен (8) – старт; Мамукелашвили (2), Нвора (0), Калаицакис (0), Хилл (13), Коннотон (14 + 7 подборов), Худ (3), Робинсон (0)


«Мемфис» – «Сакраменто» 128:101 (38:25, 38:27, 30:22, 22:27)

«Мемфис»: Брукс (21), Бэйн (18), Джексон (17 + 9 подборов), Джонс (6 + 8 передач), Адамс (3 + 12 подборов) – старт; Кларк (15), Альдама (3), Андерсон (7), Тилли (5), Тиллман (2), Кончар (9 + 9 подборов), Мелтон (14), Уильямс (8), Калвер (0)

«Сакраменто»: Дэвис (13), Фокс (12), Мету (8 + 11 подборов), Халибертон (5), Лень (0) - старт; Бэгли (5), Кинг (12), Томпсон (9 + 7 подборов), Джонс (6), Митчелл (11), Хилд (14), Рэмзи (6)


«Торонто» – «Бостон» 97:109 (26:27, 25:27, 25:26, 21:29)

«Торонто»: ВанВлит (27), Барнс (21 + 7 подборов), Сиакам (18 + 7 подборов), Михайлюк (12 + 8 подборов), Ачиува (6 + 9 подборов) – старт; Ватанабе (3), Шэмпени (2), Флинн (8), Бэнтон (0), Бонга (0)

«Бостон»: Смарт (21 + 8 подборов), Хорфорд (17 + 11 подборов), Браун (16), Уильямс (15), Тейтум (8 + 7 подборов + 10 передач) - старт; Кантер (9 + 10 подборов), Притчард (0), Ричардсон (18), Лэнгфорд (5 + 8 подборов)


«Лейкерс» – «Детройт» 110:106 (23:21, 28:27, 32:22, 27:36)

«Лейкерс»: Джеймс (33 + 9 передач), Уэстбрук (25 + 9 передач), Дэвис (24 + 10 подборов), Джордан (9), Брэдли (0) – старт; Энтони (0), Эллингтон (5), Монк (2), Ривз (0), Хортон-Такер (12 + 8 подборов)

«Детройт»: Грант (32), Каннингем (15 + 11 подборов - 5 потерь), Бей (6 + 11 подборов), Хэйс (6 + 8 передач), Стюарт (5) – старт; Лайлс (13 + 7 подборов), Джозеф (2), Джексон (17), Джексон (0), Диалло (10)

Владимир Кириченко
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Теги

Святослав Михайлюк Алексей Лень Регулярный чемпионат (НБА) Результаты (НБА)

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