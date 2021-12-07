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02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 124:127 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тандер 103:114 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз 116:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис 90:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 109:97 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 112:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс 110:121 Окончен
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс 108:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 90:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик 126:95 Окончен
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05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

43 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» победу над «Шарлоттом», «Голден Стэйт» разгромил «Орландо»

«Мемфис» выиграл пятый матч кряду
Баскетбол НБА
07:54
43 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» победу над «Шарлоттом», «Голден Стэйт» разгромил «Орландо»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат.

«Шарлотт» – «Филадельфия» 124:127 OT (34:23, 28:44, 31:28, 26:24, 5:8)

«Шарлотт»: Убре (35), Бриджес (16 + 6 передач), Коди Мартин (14), Ричардс (12), Хэйворд (12 + 9 передач) – старт; Вашингтон (16 + 8 подборов), Букнайт (11), Тор (8).

«Филадельфия»: Эмбиид (43 + 15 подборов + 7 передач), Харрис (21 + 11 подборов), Милтон (16), Грин (9), Сет Карри (6) – старт; Джо (9), Коркмаз (8), Ньянг (7), Драммонд (6), Тайбулл (2).

«Детройт» – «Оклахома-Сити» 103:114 (37:28, 26:22, 18:22, 22:42)

«Детройт»: Каннингем (28 + 11 подборов + 6 потерь), Грант (20), Бей (15 + 7 подборов), Хэйс (9), Стюарт (4 + 9 подборов) – старт; Ли (9), Джош Джексон (7), Лайлс (5), Джексон (4), Гарза (2).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (30 + 13 передач), Дорт (28), Гидди (12), Бэйзли (7 + 8 подборов), Робинсон-Эрл (2 + 8 подборов) – старт; Уильямс (12), Мускала (8), Мэнн (7), Фэйворс (6), Покушевски (2), Джером (0).

«Индиана» – «Вашингтон» 116:110 (28:18, 30:29, 30:31, 28:32)

«Индиана»: Сабонис (30 + 10 подборов + 6 передач), Леверт (19), Брогдон (17 + 8 передач), Дуарте (13), Тернер (5 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Бриссетт (12 + 8 подборов), Лэмб (10), Мартин (6), Уонамейкер (4).

«Вашингтон»: Бил (34), Кузма (14), Гэффорд (14 + 8 подборов), А. Холидэй (11), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Харрелл (11), Кисперт (10), Нето (6), Авдия (2), Бертанс (0), Гилл (0).

«Майами» – «Мемфис» 90:105 (25:34, 24:26, 18:22, 23:23)

«Майами»: Лаури (17 + 8 передач), Робинсон (10), Батлер (10), Такер (4), Дедмон (4) – старт; Хирро (24 + 5 потерь), Калеб Мартин (11), Юртсевен (6), Винсент (4), Окпала (0), Струс (0).

«Мемфис»: Бэйн (21 + 8 подборов), Брукс (21 + 8 передач), Адамс (17 + 16 подборов), Джонс (14 + 7 передач), Джарен Джексон (14) – старт; Тиллман (7), Мелтон (5), Кончар (3), Калвер (2), Альдама (1), Уильямс (0), Понc (0), Тилли (0).

«Чикаго» – «Денвер» 109:97 (18:27, 28:22, 31:22, 32:26)

«Чикаго»: Лавин (32 + 8 передач), Болл (20 + 10 подборов + 4 блок-шота), Вучевич (20 + 10 подборов), Джонс (12 + 9 подборов), Досунму (11 + 8 передач) – старт; Браун (6 + 8 подборов), Томас (3), Брэдли (3), Дотсон (2), Симонович (0).

«Денвер»: Моррис (19 + 7 передач), Бартон (19), Гордон (18), Йокич (17 + 12 подборов + 15 передач), Грин (14 + 13 подборов) – старт; Чанчар (3), Ннаджи (3), Грин (2), Ховард (2), Рид (0), Корнели (0), Кампаццо (0).

«Милуоки» – «Кливленд» 112:104 (24:24, 32:26, 32:28, 24:26)

«Милуоки»: Я. Адетокумбо (27 + 12 подборов), Миддлтон (21 + 8 передач), Холидэй (20 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Портис (10 + 16 подборов), Аллен (6) – старт; Коннотон (12), Казинс (7), Смарт (6), Мэттьюз (3), Худ (0).

«Кливленд»: Аллен (25 + 9 подборов), Маркканен (20 + 7 подборов), Мобли (12), Гарлэнд (10 + 9 передач), Окоро (0) – старт; Лав (15), Осман (9), Рубио (7 + 9 передач), Стивенс (6).

«Миннесота» – «Атланта» 110:121 (24:33, 24:28, 30:35, 32:25)

«Миннесота»: Таунс (31 + 16 подборов + 6 передач), Эдвардс (20 + 7 передач), Вандербилт (6 + 13 подборов), Принс (5), Больмаро (2) – старт; Бизли (24), Рид (10), Маклафлин (7), Макдэниэлс (5), Окоги (0).

«Атланта»: Янг (29 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Луваву-Кабарро (23), Коллинз (13), Хертер (10), Капела (9 + 16 подборов + 4 блок-шота) – старт; Галлинари (20), Дженг (9), Уильямс (5), Райт (3 + 6 передач).

«Финикс» – «Сан-Антонио» 108:104 (26:33, 25:15, 28:22, 29:34)

«Финикс»: Пол (21 + 10 передач), Краудер (19), Эйтон (14 + 9 подборов + 5 потерь), Шэмет (11), Бриджес (6 + 9 подборов) – старт; Макги (13 + 7 подборов), К. Джонсон (13), Пэйн (7), Пэйтон (4), Уэйнрайт (0).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (17 + 14 передач), Макдермотт (14), Пелтль (14 + 11 подборов), Джонсон (13), Уайт (12) – старт; Форбс (15), Уокер (6), Примо (5 + 4 блок-шота), Юбэнкс (4), Янг (2), Джонс (2).

«Голден Стэйт» – «Орландо» 126:95 (31:26, 34:18, 33:35, 28:16)

«Голден Стэйт»: Карри (31 + 8 передач), Уиггинс (28), Пул (12 + 7 подборов + 7 передач), Грин (7 + 7 подборов), Луни (7) – старт; Бьелица (10), Куминга (9), Пэйтон (7), Ли (5), Даутин (4), Тоскано-Андерсон (4), Муди (2), Портер (0).

«Орландо»: Харрис (17), Ф. Вагнер (15 + 6 передач), Картер (14 + 12 подборов), Энтони (9), Бамба (2) – старт; Хэмптон (16 + 6 потерь), Окики (10), Росс (8), Малдер (3), М. Вагнер (1), Браздейкис (0).

«Портленд» – «Клипперс» 90:102 (26:27, 23:21, 25:29, 16:25)

«Портленд»: Нуркич (31), Пауэлл (29), Смит (13 + 7 передач + 7 потерь), Снелл (4), Ковингтон (2 + 10 подборов) – старт; Зеллер (4 + 9 подборов), Нэнс (4), Эллеби (3), Маклемор (0).

«Клипперс»: Джордж (21 + 8 подборов), М-с Моррис (17), Джексон (16 + 6 передач), Кеннард (15), Зубац (5) – старт; Бостон (13), Мэнн (6), Хартенштайн (5 + 4 блок-шота), Бледсоу (4), Ибака (0).

Олег Шумейко-младший
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Филадельфия 76 Голден Стэйт Уорриорз Результаты (НБА)

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