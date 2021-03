All-Star Game 2021. Самые яркие и запоминающиеся моменты

Тема дня Стефен Карри и Леброн Джеймс / фото - twitter.com

Седьмого марта в Атланте состоялся Матч всех звезд НБА. Команда Кевина Дюранта сыграла с командой Леброна Джеймса. Помимо этого в рамках Звездного уикенда прошли три конкурса – конкурс мастерства, конкурс трехочковых и соревнование по броскам сверху.

Конкурс мастерства

В контесте приняли участие: Роберт Ковингтон, Лука Дончич, Крис Пол, Джулиус Рэндл, Домантас Сабонис и Никола Вучевич.

В первом раунде Сабонис и Вучевич без особых проблем обошли своих оппонентов. Во втором раунде Домантас легко победил Дончича, который никак не мог отдать точную передачу, и все тот же Никола, пускай не так просто, но обыграл Пола, который допустил забавный промах из-под корзины.

Что забавно, ведь в 2011 году все на том же конкурсе мастерства Крис допустил похожий промах.

В финальном противостоянии встретились Сабонис и Вучевич. Среди двух центровых литовец оказался точнее.

GET TO TNT NOW TO WATCH ALL OF ALL-STAR IN ONE NIGHT!



Domantas Sabonis wins #TacoBellSkills by defeating Nikola Vucevic in the final round! pic.twitter.com/YwxJjZQxhc — NBA (@NBA) March 8, 2021

Таким образом, Домантас Сабонис становится победителем конкурса мастерства.

Domantas Sabonis wins #TacoBellSkills to earn an additional $75,000 for UNCF, bringing the total to $250,000! pic.twitter.com/s4FTi2eyKd — NBA (@NBA) March 8, 2021

Конкурс трехочковых

В трехочковом контесте приняли участие: Майк Конли, Джейлен Браун, Стефен Карри, Зак Лавин, Донован Митчелл, Джейсон Тейтум.

В первом раунде каждый из участников показали отличную точность, но в финальный раунд вышли трое лучших: Майк Конли, Стефен Карри, Джейсон Тейтум. Выступавший первым Тейтум набрал скромные 17 очков, что меньше его же результата в предыдущем раунде. А вот Конли и Карри смогли сохранить интригу. 27 пунктов Конли давали разыгрывающему «Юты» хорошие шансы на победу, но неудержимый Карри забрасывает последний манибол и с минимальны отрывом опережает Майка.

Стефен Карри в очередной раз в своей карьере остановится победителем трехочкового контеста.

Stephen Curry wins #MtnDew3PT, increasing the total to $250K raised for Direct Relief's Fund for Health Equity! pic.twitter.com/m7BmYDa0yJ — NBA (@NBA) March 8, 2021

Конкурс данков

В перерыве Матча звезд прошел данк контест, в котором приняли участие Анферни Саймонс, Кассиус Стэнли, Оби Топпин.

В первом раунде Кассиус Стэнли порадовал нас великолепным данком из-под ноги, Оби Топпин исполнил реверс данк спиной кольцу, использовав отскок мяча от пола, а Анферни Саймонс предпочел данк с элементом касания мяча о баскетбольный шит. Судьи оценили данки в 44, 48 и 46 баллов соответственно.

Cassius Stanley, Obi Toppin and Anfernee Simons showing off their bounce early in #ATTSlamDunk!



All of #NBAAllStar in One Night LIVE NOW on TNT pic.twitter.com/PtqZWgVIXm — NBA (@NBA) March 8, 2021

Но уже в следующей попытке Саймонс делает ставку на свой прыжок. Разыгрывающий забивает простой данк с двух рук, однако мяч был заранее закреплен выше кольца.

В другом данке Саймонс надевает джерси Трэйси Макгрэди и исполняет памп на 360 градусов.

SIMONS ODE TO T-MAC.. TURN ON TNT!



Anfernee Simons pays homage to Tracy McGrady en route to winning #ATTSlamDunk 2021! #NBAAllStar pic.twitter.com/0zRYla0B75 — NBA (@NBA) March 8, 2021

В своей финальной попытке защитник снова делает ставку на атлетизм. В затяжном полете он успевает заглянуть в корзину, перед тем как отправить туда мяч.

SIMONS GETTING WAYYY UP.. WATCH #NBAALLSTAR ON TNT!



All 3 dunks from 2021 #ATTSlamDunk champion Anfernee Simons. pic.twitter.com/JhSTv7DLj0 — NBA (@NBA) March 8, 2021

Таким образом, Анферни Саймонс становится победителем конкурса по броскам сверху.

Anfernee Simons wins #ATTSlamDunk!



Simons, Obi Toppin and Cassius Stanley earn an additional $350,000 for TMCF. pic.twitter.com/LB0biECikc — NBA (@NBA) March 8, 2021

Матч всех звезд

Первая четверть запомнилась трехочковыми Стефена Карри. Разыгрывающий «Голден Стэйт» явно нащупал свой бросок и был невероятно точен. Уже в первой четверти Стеф отметился дальним попаданием с лого. Также отметим данк Николы Йокича и аллей-уп с отскоком мяча от пола в исполнении пары Джеймс – Гобер.

the BEST PLAYS from the 1st quarter of the #NBAAllStar Game on TNT! pic.twitter.com/EmYSh5tizF — NBA (@NBA) March 8, 2021

Команда Дюранта ответила мощным броском сверху от Джейсона Тейтума и аллей-упом от Кайри Ирвинга и Зайона Уильямсона.

Во втором отрезке сумасшедшим данком отметился Яннис Адетокунбо. Грек уже во второй половине набрал 19 пунктов с идеальной реализацией. Яннис попал все 9 бросков из 9 попыток.

GIANNIS is 9-9 for 19 PTS so far!



GIANNIS is 9-9 for 19 PTS so far!

3 minutes left in Q2 of the #NBAAllStar Game on TNT. pic.twitter.com/qyMtBMJwXL — NBA (@NBA) March 8, 2021

И снова Стеф Карри. Во второй четверти защитник отличился еще одним дальним трехочковым.

STEPH FROM NEAR HALFCOURT! GET TO THE #NBAALLSTAR GAME ON TNT NOW!



Curry (5 threes) doing Curry things in the first half! pic.twitter.com/kMpkM350Sq — NBA (@NBA) March 8, 2021

Карри также стал автором гениальной передачи на Пола.

CURRY AND CP3 HAMMER IT HOME! TURN ON TNT NOW!



Point guards getting UP in the #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/421fsJhGwn — NBA (@NBA) March 8, 2021

Дамиан Лиллард оказался точен с центра и Карри в очередной раз забрасывает трехочковый с логотипа, подтверждая свою награду победителя трехочкового контеста.

Unlimited range from the NBA's two leaders in threes made! pic.twitter.com/qeVGcLIo0Y — NBA (@NBA) March 8, 2021



Unlimited range from the NBA's two leaders in threes made! pic.twitter.com/qeVGcLIo0Y — NBA (@NBA) March 8, 2021

В третьей четверти Яннис продолжает набирать обороты. 16 из 16 точных попаданий, включая этот трехочковый.

4TH QUARTER ACTION IS LIVE ON TNT WITH A FINAL TARGET SCORE OF 170!



Giannis has a game-high 35 points on 16-16 SHOOTING, including this triple! #NBAAllStar pic.twitter.com/LOnYEFTkFb — NBA (@NBA) March 8, 2021

В команде Леброна трехочковыми попаданиями также отметились Джейлен Браун и Лиллард.

the BEST PLAYS from the 3rd quarter of the #NBAAllStar Game on TNT! pic.twitter.com/5KLD6XXVWm — NBA (@NBA) March 8, 2021

Все тот же Лиллард шикарным трехочковым с середины площадки приносит победу для команды Леброна.

LOGO LILLARD CALLS GAME FROM HALFCOURT!



Dame's 8TH three of the #NBAAllStar Game WINS it for #TeamLeBron! pic.twitter.com/9ZdsurzZBQ — NBA (@NBA) March 8, 2021

По итогам Матча всех звезд НБА 2021 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP стал Яннис Адетокунбо. Звезда «Бакс» набрал 35 очков, реализовав все 16 попаданий, тем самым установив новый рекорд ассоциации.