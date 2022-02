All-Star Game 2022. Самые яркие и запоминающиеся моменты

Обзор Матча всех звезд в Кливленде

Фото: Twitter

Сегодня, 21 февраля, в Кливленде состоялся Матч всех звезд НБА. Команда Кевина Дюранта встретилась с командой Леброна Джеймса.

The stars have aligned in Cleveland #TeamDurant vs. #TeamLeBron



Watch the #NBAAllStar Game TONIGHT at 8:00pm/et on TNT & TBS pic.twitter.com/i3ceMztot9 — NBA (@NBA) February 20, 2022

Первые хайлайты не заставили себя долго ждать. Разыгрывающий Трэй Янг открыл счет своей команды дальным трехочковым броском, ответив на «выстрел» из-за дуги Стефена Карри.

Steph & Trae trading triples early on TNT & TBS! #NBAAllStar pic.twitter.com/h43K91Lji5 — NBA (@NBA) February 21, 2022

В середине первой четверти защитник Джа Морант «взлетел» и вколотил стильнейший реверс-данк с навеса Трэя Янга.

Flight 12 cleared for an early departure! #NBAAllStar on TNT & TBS pic.twitter.com/9PFUYRW2Q9 — NBA (@NBA) February 21, 2022

Флешбеки из прошлогоднего финала. Сперва Девин Букер реализовал трехочковый бросок, а затем Яннис Адетокумбо забил амплитудный данк.

Throwback to last year's Finals... Book and Giannis trading buckets at #NBAAllStar!



TNT & TBS pic.twitter.com/6iEs9nuxD2 — NBA (@NBA) February 21, 2022

В начале второй четверти отличился Дежонте Мюррей, который после стильного навеса из-под ноги от Ламелло Болла завершил атаку своей команды аккуратным броском сверху.

First-time #NBAAllStar point guards connecting in style



2Q on TNT & TBS pic.twitter.com/kQKbZvL6cA — NBA (@NBA) February 21, 2022

Защитник Дэриус Гарланд, выступающий за «Кавальерс» в настоящее время, порадовал болельщиков Кливленда точным трехочковым попаданием с лого.

Darius Garland from the logo to hype up the Cleveland crowd! #NBAAllStar on TNT & TBS pic.twitter.com/WgjqAk1P5M — NBA (@NBA) February 21, 2022

Джа Морант с дальнего навеса от все того же Трэя Янга забил шикарный данк с разворотом.

Trae lob from halfcourt.

And then Ja. Just, Ja.#NBAAllStar on TNT & TBS pic.twitter.com/buoub2idUz — NBA (@NBA) February 21, 2022

Лучший снайпер лиги Стефен Карри также не забывает радовать публику фирменными бросками из-за дуги.

Steph Curry splashed 8 threes in the first half to set the record for most threes in a #NBAAllStar half!



Steph has 24 points in the first half!



Watch #NBAAllStar LIVE NOW on TNT & TBS pic.twitter.com/keeU12y7AP — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 21, 2022

Леброн Джеймс в характерном для себя броске с отклонением вырывает победу для своей команды на Матче всех звезд в Кливленде. Стоит отметить, что Джеймс провел 11 сезонов за местных «Кавальерс». Леброн привел команду из Кливленда к первому в ее истории чемпионству НБА в сезоне 2016/17.

MVP Матча всех звезд в Кливленде заслужено стал Стефен Карри. Разыгрывающий установил уникальный рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков в Матче всех звезд НБА. В этом матче разыгрывающий попал 16 бросков из-за дуги.