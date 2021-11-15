40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Чикаго», «Миннесота» обыграла «Лейкерс», прервав серию поражений
«Атланта» устроила разгром «Миулоки», «Сан-Антонио» не смог переиграть «Лейкерс»
«Денвер» не оставил шансов «Портленду»
«Лейкерс» – «Сан-Антонио» / Фото - poundingtherockНБА. Регулярный чемпионат
«Лейкерс» – «Сан-Антонио» 114:106 (34:29, 26:26, 30:24, 24:27)
«Лейкерс»: Дэвис (34 + 15 подборов + 6 передач), Хортон-Такер (17), Энтони (15), Уэстбрук (14 + 11 подборов + 7 передач + 7 потерь), Брэдли (0) – старт; Монк (16), Эллингтон (15), Ховард (3), Рондо (0 + 7 передач).
«Сан-Антонио»: Джонсон (24), Мюррэй (22 + 10 подборов + 10 передач), Уайт (10), Макдермотт (8), Юбэнкс (2) – старт; Васселл (19 + 7 подборов), Янг (17 + 9 подборов), Уокер (4), Форбс (0), Бэйтс-Диоп (0).
«Атланта» – «Милуоки» 120:100 (32:24, 26:20, 31:33, 31:23)
«Атланта»: Янг (42 + 8 подборов + 10 передач + 5 потерь), Коллинз (19), Капела (12 + 13 подборов), Хертер (11), Богданович (6) – старт; Галлинари (10), Уильямс (9), Реддиш (4), Райт (3), Дженг (2), Купер (2), Джонсон (0), Мэйс (0), Хилл (0), Луваву-Кабарро (0)
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (26 + 6 передач), Холидэй (19 + 8 передач), Аллен (18), Портис (11 + 8 подборов), Коннотон (11) – старт; Нвора (6), Робинсон (3), Худ (3), Оджелей (2), Т. Адетокумбо (1).
«Шарлотт» – «Голден Стэйт» 106:102 (30:27, 27:30, 30:31, 19:14)
«Шарлотт»: Бриджес (22 + 8 подборов), Болл (21 + 7 подборов), Розир (20), Хэйворд (10), Пламли (5 + 6 передач) – старт; Коди Мартин (12 + 8 подборов), Убре (10), Макдэниэлс (6), Смит (0).
«Голден Стэйт»: Уиггинс (28), Карри (24 + 10 передач), Пул (13), Грин (11 + 6 передач), Луни (6 + 8 подборов) – старт; Куминга (9), Пэйтон (5 + 7 подборов), Ли (4), Бьелица (2), Игудала (0), Портер (0).
«Хьюстон» – «Финикс» 89:115 (23:27, 21:24, 19:29, 26:35)
«Хьюстон»: Вуд (17 + 8 подборов), Грин (12), Портер (12 + 6 передач + 6 потерь), Тайс (8), Тэйт (0) – старт; Гордон (12), Шенгюн (10 + 10 подборов), Кристофер (6), Мартин (6), Хауз (4), Нваба (2), Брукс (0), Гаруба (0).
«Финикс»: Букер (26 + 6 передач), Макги (19 + 14 подборов), Пол (15 + 7 перехватов), Бриджес (14), Краудер (5) – старт; Пэйн (13), К. Джонсон (10), Шэмет (6), Камински (6), Надер (1).
«Оклахома-Сити» – «Бруклин» 96:120 (25:30, 23:31, 26:29, 22:30)
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (23), Дорт (20), Гидди (6), Бэйзли (5), Робинсон-Эрл (2 + 8 подборов) – старт; Джером (11), Уильямс (9), Покушевски (8), Роби (4), Уиггинс (3), Мэнн (3), Фэйворс (2).
«Бруклин»: Дюрэнт (33 + 8 подборов), Харден (16 + 13 передач + 6 потерь), Браун (6 + 7 подборов), Гриффин (6), Харрис (3) – старт; Миллс (29), Олдридж (15 + 8 подборов), Картер (6), Томас (4), Бембри (2), Джонсон (0).
«Денвер» – «Портленд» 124:95 (33:18, 34:35, 24:26, 33:16)
«Денвер»: Йокич (28 + 9 подборов + 9 передач), Моррис (15 + 7 подборов), Гордон (11), Грин (5), Риверс (2) – старт; Хайлэнд (18), Кампаццо (13), Грин (12), Дозьер (12), Ннаджи (8 + 10 подборов), Бол (0), Ховард (0).
«Портленд»: Макколлум (21), Саймонс (16), Пауэлл (13), Нуркич (4), Ковингтон (3) – старт; Литтл (13 + 7 подборов), Маклемор (6), Зеллер (6), Нэнс (5), Смит (4), Эллеби (2), Уотфорд (2), Снелл (0).
«Клипперс» – «Чикаго» 90:100 (17:30, 28:24, 26:23, 19:23)
«Клипперс»: Джордж (27 + 11 подборов), Бледсоу (21), Джексон (13), Батюм (5 + 7 подборов), Зубац (4 + 7 подборов + 4 блокшотов - 5 потерь) - старт; Хартенштейн (7), Мэнн (8), Кеннард (5)
«Чикаго»: ДеРозан (33 + 8 подборов), Лавин (29 + 7 подборов), Болл (10), Карузо (7 + 9 подборов), Брэдли (4) - старт; Грин (9), Джонс (2), Браун мл. (0), Досунму (6)
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