Багатскис: «До перерыва мы подарили «Запорожью» 20 очков»
Наставник «Киев-Баскета» остался доволен игрой своего коллектива
Айнарс Багатскис / фото - korrespondent.net
Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал фантастическую победу своей команды над «Запорожьем» (89:88).
«Любое мое заявление будет звучать как оправдание, но это не так. У нас после хороших игр по качеству, мотивации и самоотдаче, как предыдущая, обычно спад во второй игре. Если есть у кого-то в Украине инстинкт по иностранцам в баскетболе, то это «Запорожье». Вопрос в очередной раз был только в одном: сколько мы дадим сами с наших потерь забить очков «Запорожью». Они классно бросают и бегут, стараются отдохнуть в защите. Вопрос, как ты это используешь. До перерыва мы подарили 20 очков. Наши все потери в нападении и необоснованные решение сразу стоили очков.
Во второй половине сделали 2 потери. Два раза была несогласованность и ошибка, тогда они забили легкие очки. В остальном мы заставили их играть пять на пять. Я рад, что мы дожали с терпением и характером. Это дорого стоит. Эта игра сделает нас ментально сильнее, более уверенными. Хотя мы иногда самоуверенные. Сейчас будем еще лучше. Со стороны кажется, что есть состав и еще что-то. Это относится ко всем командам. Но ты не знаешь инсайд каждой команды. Я очень опасался этой игры. Был прав. Рад, что мы дожали и обыграли хорошую команду».
В предыдущем матче «Киев-Баскет» одолел «Прометей».
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