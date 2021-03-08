Багатскис: «До перерыва мы подарили «Запорожью» 20 очков»

Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис прокомментировал фантастическую победу своей команды над «Запорожьем» (89:88).

Во второй половине сделали 2 потери. Два раза была несогласованность и ошибка, тогда они забили легкие очки. В остальном мы заставили их играть пять на пять. Я рад, что мы дожали с терпением и характером. Это дорого стоит. Эта игра сделает нас ментально сильнее, более уверенными. Хотя мы иногда самоуверенные. Сейчас будем еще лучше. Со стороны кажется, что есть состав и еще что-то. Это относится ко всем командам. Но ты не знаешь инсайд каждой команды. Я очень опасался этой игры. Был прав. Рад, что мы дожали и обыграли хорошую команду».