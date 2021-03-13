Багатскис: «То количество матчей, которое провели игроки в сборной, не может остаться бесследным»

Айнарс Багатскис / фото - пресс-служба клуба

Главный тренер «Киев-Баскета» и сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал подготовку команды к игре столичному дерби против «Будивельника», а также матчу в Кубке FIBA против «Ирони Нес-Циона». На евроарену «желто-черные» вернутся 24 марта. Наставник в интервью пресс-службе клуба отметил усталость баскетболистов.

О состоянии игроков.

«Сложный и одновременно простой вопрос. Приходим на тренировку, смотрим, как команда выглядит, в каком настроении игроки, какая форма усталости, и, отталкиваясь от этого, решаем, что будем делать на тренировках. Потому что количество матчей, которое провела команда, особенно игроки сборной, за последнее время, не может остаться бесследным. Сейчас часть тренировки мы посвящаем восстановлению, большую часть посвящаем нашей игре и только немного уделяем времени и внимания конкретным командам и матчам, которые приближаются. Весь акцент на том, чтобы восстановиться и в максимально хорошем эмоциональном настрое подойти к ближайшим встречам».

О дерби с «Будивельником».

«Учитывая их комплектацию, не удивляет, что команда набрала обороты. «Будивельником» в прямом смысле агрессивная и горячая команда, и при этом непредсказуема. Они играют зрелищный баскетбол, зрителям нравится смотреть на то, что они демонстрируют. Это одна из команд в украинском баскетболе, которые сами играют и другим дают. Несмотря на все ожидания, как и от каждого матча, на победу».

О матче в Кубке FIBA.

«До Кубка FIBA у нас еще три матча в течение недели. Думать об этом матче сейчас было бы глупо с нашей стороны. Я хорошо знаю тренера этой команды, знаю часть игроков, которые там играют, но это второстепенно. Все будет зависеть от одной игры ... Когда придет время, тогда будем ставить акценты, пока не успеваем об этом думать».

Недавно киевляне одолели «Прометей» из Каменского.