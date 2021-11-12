«Барселона» продлила серию поражений «Басконии» до четырех матчей, «Маккаби» проиграл впервые за шесть игр
Евролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Маккаби» 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14)
ЦСКА: Лундберг (14), Боломбой (12), Швед (9 + 6 передач), Шенгелия (4), Курбанов (2) – старт; Григонис (10), Клайберн (7), Хэкетт (6), Фарид (6), Антонов (4).
«Маккаби»: Уильямс (20), Жижич (16), Уилбекин (9), Эванс (6), Тэйлор (4) – старт; Наннэлли (6), Соркин (5), Рейнольдс (4), Калояро (3), Зив (0).
«Црвена Звезда» – АСВЕЛ 73:67 (18:9, 15:23, 17:13, 23:22)
«Црвена Звезда»: Калинич (22), Добрич (8), Уолтерс (4), Кузмич (4 + 9 подборов), Давидовац (0) – старт; Иванович (14), Холлинз (6), Симонович (6), Лазич (5), Митрович (4).
АСВЕЛ: Окобо (16), Джонс (14), Фалль (11 + 10 подборов), Ховард (7), Каюди (6) – старт; Озетковски (7 + 7 подборов), Лакомб (6 + 7 подборов), Стразель (0), К. Адетокумбо (0).
«Панатинаикос» – УНИКС 72:74 (15:15, 21:20, 18:19, 18:20)
«Панатинаикос»: Мэйкон (14), Папаяннис (14 + 17 подборов), Папапетру (10), Уайт (7), Бохоридис (0) – старт; Перри (10), Сент-Рос (9), Эванс (4), Флойд (2), Каселакис (2), Недович (0).
УНИКС: Воронцевич (15), Браун (13 + 8 подборов), Хезоня (9), Браун (2 + 5 перехватов), Брэнтли (0) – старт; Кэнан (15), Джекири (8 + 9 подборов), Мэйо (7), Списсу (5), Узинский (0).
«Альба» – «Анадолу Эфес» 63:90 (21:20, 14:31, 12:19, 16:20)
«Альба»: да Силва (13), Ло (9), Эрикссон (8), Сикма (8), Олинде (2) – старт; Лэммерс (8), Делов (5), Блатт (3), Тиманн (3), Смит (2), Зусман (2), Шнайдер (0).
«Анадолу Эфес»: Симон (18), Ларкин (8 + 6 передач), Брайант (2), Данстон (2), Синглтон (0) – старт; Мицич (19 + 9 передач), Пляйсс (16 + 8 подборов), Бобуа (9), Морман (9), Петрушев (7), Балбай (0), Андерсон (0).
«Барселона» – «Баскония» 93:67 (32:15, 23:16, 26:10, 12:26)
«Барселона»: Миротич (25 + 8 подборов), Лапровиттола (11), Калатес (9 + 7 передач), Шанлы (8), Хэйс (2) – старт; Дэвис (11), Йокубайтис (8), Курич (8), Шмитс (4 + 7 подборов), Мартинес (3), Кайседо (2), Ориола (2).
«Баскония»: Инок (22 + 8 подборов), Гедрайтис (14), Грэйнджер (4), Фонтеккьо (4), Седекерскис (2) – старт; Костелло (8), Маринкович (4), Питерс (4), Болдуин (3), Куруц (2), Нноко (0).
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