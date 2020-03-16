Бэйлесс: «У меня нет ненависти к Леброну, просто мне приходится защищать Джордана»

Скип Бэйлесс / фото - usatoday.com

Известный телеведущий Скип Бэйлесс объяснил, почему каждый день критикует звезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Слова журналиста цитирует essentiallysports.com:

Проблема в том, что каждый день я должен защищать в эфире Undisputed действительно величайшего игрока всех времен, Майкла Джордана, защищать от Леброна.

У меня нет ненависти к Леброну, просто мне приходится защищать действительно величайшего игрока – Джордана.

Я сижу напротив этого парня, Шэннона Шарпа, который сердцем и душой верит, что величайший игрок всех времен – Леброн. Но это же богохульство.

Это глупо. Это глубокое заблуждение. Мне кажется, в глубине души Шэннон все понимает, но не хочет сдаваться. Так что все, что я говорю о Леброне, это защита истинного величайшего игрока Джордана против фальшивого величайшего игрока Леброна.

Вероятно, это несправедливо по отношению к Леброну, но у меня нет иного выбора, кроме как время от времени, а то и вообще часто, сосредотачиваться на его явных слабостях, на качествах, в которых он уступает Джордану».