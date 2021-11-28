«Бруклин», несмотря на усилия Дюранта, уступил «Финиксу», «Хьюстон» в овертайме обыграл «Шарлотт»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Миннесота» 120:121 OT (20:35, 21:21, 29:16, 30:28, 13:13, 7:8)
«Филадельфия»: Эмбиид (42 + 14 подборов), Харрис (17 + 9 подборов), Макси (15 + 9 передач), Сет Карри (14), Тайбулл (6) – старт; Грин (11), Коркмаз (7), Ньянг (6), Драммонд (2), Джо (0).
«Миннесота»: Расселл (35 + 8 передач + 5 потерь), Таунс (28 + 10 подборов), Эдвардс (19 + 7 передач), Вандербилт (5 + 14 подборов), Принс (5) – старт; Рид (13), Макдэниэлс (8), Бизли (5), Больмаро (3).
«Атланта» – «Нью-Йорк» 90:99 (27:28, 23:23, 24:34, 16:14)
«Атланта»: Янг (33 + 7 передач), Капела (16 + 21 подбор), Коллинз (12 + 9 подборов), Хертер (8), Богданович (2) – старт; Галлинари (5), Уильямс (5), Райт (3), Реддиш (3), Луваву-Кабарро (3), Хилл (0).
«Нью-Йорк»: Беркс (23 + 7 подборов), Фурнье (20), Барретт (15 + 7 подборов), Рэндл (8 + 11 подборов), Робинсон (2 + 11 подборов) – старт; Топпин (13), Куикли (9 + 7 передач), Симс (6), Граймс (3).
«Бруклин» – «Финикс» 107:113 (20:34, 26:22, 26:34, 35:23)
«Бруклин»: Дюрант (39 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Бембри (18 + 9 подборов), Олдридж (18), Харден (12 + 13 подборов + 14 передач + 7 потерь), Миллс (9) – старт; Джонсон (6), Томас (3), Миллсэп (2), Браун (0), Картер (0).
«Финикс»: Букер (30), Пол (22 + 8 подборов), Бриджес (13 + 7 перехватов), Эйтон (10), Краудер (5) – старт; Макги (10 + 10 подборов), К. Джонсон (8), Шэмет (8), Пэйн (7).
«Чикаго» – «Майами» 104:107 (20:27, 26:22, 28:23, 30:35)
«Чикаго»: Дерозан (28 + 7 подборов), Лавин (16), Болл (11 + 11 подборов + 6 передач), Грин (7), Вучевич (7 + 13 подборов) – старт; Карузо (22 + 6 передач), Джонс (7), Уайт (4 + 5 потерь), Досунму (2).
«Майами»: Лаури (19 + 6 передач), Батлер (18 + 5 перехватов), Робинсон (16), Адебайо (9 + 7 подборов + 6 передач), Такер (5) – старт; Винсент (20), Струс (13), Калеб Мартин (5), Дедмон (2).
«Кливленд» – «Орландо» 105:92 (27:22, 27:27, 24:20, 27:23)
«Кливленд»: Гарлэнд (26 + 11 передач), Маркканен (20), Аллен (19 + 11 подборов), Мобли (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Окоро (7) – старт; Осман (10), Лав (5 + 7 подборов), Рубио (5 + 8 передач), Стивенс (0).
«Орландо»: Картер (19 + 11 подборов), Р. Лопес (13), Ф. Вагнер (12 + 8 подборов), Харрис (11), Саггс (10) – старт; М. Вагнер (9), Хэмптон (7), Окики (6), Росс (5), Малдер (0).
«Хьюстон» – «Шарлотт» 146:143 OT (43:30, 30:41, 37:28, 25:36, 11:8)
«Хьюстон»: Вуд (33 + 16 подборов), Портер (23 + 8 подборов + 12 передач), Гордон (22 + 7 передач), Мэтьюз (20), Тэйт (16) – старт; Брукс (15), Мартин (7), Шенгюн (5), Огастин (3), Хауз (2).
«Шарлотт»: Розир (31), Бриджес (22), Хэйворд (21), Болл (19 + 11 подборов + 13 передач), Вашингтон (13 + 6 передач) – старт; Убре (23), Коди Мартин (6), Макдэниэлс (5), Ричардс (3).
«Даллас» – «Вашингтон» 114:120 (36:41, 33:20, 24:30, 21:29)
«Даллас»: Дончич (33 + 10 передач), Порзингис (13 + 7 подборов), Хардуэй (10), Финни-Смит (8), Коули-Стайн (4) – старт; Берк (14), Клебер (13), Браун (8), Буллок (7), Пауэлл (4).
«Вашингтон»: Бил (26 + 7 передач), Кузма (22 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Гэффорд (14 + 10 подборов), А. Холидэй (7) – старт; Нето (13 + 6 передач), Харрелл (11), Авдия (7), Кисперт (4), Бертанс (0).
«Юта» – «Новый Орлеан» 127:105 (37:23, 27:22, 32:22, 31:38)
«Юта»: Митчелл (21 + 7 подборов + 7 передач), Конли (20), Инглс (15), Богданович (11), Гобер (6 + 8 подборов) – старт; Кларксон (20), Гэй (13 + 7 подборов), Уайтсайд (10), Батлер (5), Форрест (4), Паскалл (2), Они (0), Хьюз (0).
«Новый Орлеан»: Валанчюнас (12 + 12 подборов), Ингрэм (11), Грэм (6), Харт (6), Джонс (3) – старт; Хэйс (15), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Маршалл (10), Александер-Уокер (10), Темпл (6), Саторански (6), Мерфи (6), Льюис (4), Альварадо (0).
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