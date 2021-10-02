«Будивельник» совершил чудо-камбэк и нанес «Химику» первое поражение в сезоне

Столичный клуб сумел выбраться из пропасти в «-22» очка

Фото: facebook.com/BCBudivelnyk

«Будивельник» обыграл «Химик» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Большую часть встречи ситуацию на площадке контролировали гости, которые в третьей четверти вели с преимуществом в «+22» очка. Однако затем «Будивельник» усилиями Клавелла и Близнюка сумел не просто вернуться в игру, но и вырвать победу.

Самым результативным игроком встречи стал Клавелл из «Будивельника», который записал на свой счет 31 очко. У «Химика» 17 баллов набрал Джонс.

Это первое поражение «Химика» в сезоне. Вдвойне обидно для южненцев, что уступили они в день рождения главного тренера Виталия Степановского. «Будивельник» же сумел добыть вторую победу кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Будивельник» – «Химик» 76:72 (15:15, 17:28, 21:23, 23:6)

«Будивельник»: Клавелл 31 + 8 подборов, Стоктон 8 + 7 подборов + 6 передач, Браун 6 + 7 подборов, Близнюк 20, Гордон 10 + 13 подборов - старт; Гутман 1, Грицак 0 + 7 подборов, Кобец 0 + 5 подборов, Апшоу 0, Козлов 0

«Химик»: Спенсер 10, Джонс 17 + 10 подборов, Ковляр 6 + 5 подборов, Рябчук 5, Антипов 10 + 5 подборов - старт; Эдвин 8 + 5 подборов + 6 перехватов, Моррис 10 + 5 подборов, Козак 3, Мироненко 3.