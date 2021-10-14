«Будивельник» на последних минутах вырвал победу из рук «Запорожья»
«Будивельник» в гостях не оставил шансов «Кривбассу»
Подопечные Миглиниекса одержали четвертую победу в Суперлиге
«Кривбасс» – «Будивельник» / Фото - FacebookЗавершился матч 6-го тура украинской Суперлиги, в котором киевский «Будивельник» в гостях уверенно переиграл «Кривбасс» со счетом 88:66.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Кривбасс» – «Будивельник» 66:88 (9:24, 18:25, 17:23, 22:16)
Отметим, что это уже четвертая победа команды Игорса Миглиниекса в шести стартовых поединках украинской Суперлиги. У «Кривбасса» три победы в шести матчах.
Комментарии 0